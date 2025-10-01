Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Η Ευρώπη χάνει πράσινους χώρους, ελέω τσιμέντου, με ρυθμό 600 γήπεδα ποδοσφαίρου την ημέρα, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του Guardian και συνεργαζόμενων μέσων. Οι εκτάσεις που κάποτε φιλοξενούσαν άγρια ζωή, αποθήκευαν άνθρακα και παρείχαν τροφή, μετατρέπονται με ταχύτητα σε τσιμέντο και άσφαλτο.

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το 2018 έως το 2023 δείχνει ότι σε Βρετανία και ηπειρωτική Ευρώπη χάθηκαν από το τσιμέντο περίπου 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης – μια έκταση ίση με την Κύπρο. Πρόκειται για περίπου 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον χρόνο ή 600 γήπεδα ποδοσφαίρου κάθε μέρα. Οι φυσικοί βιότοποι αλλά και γεωργικές εκτάσεις εξαφανίζονται, με σοβαρές συνέπειες για την τροφή, την υγεία και την ανθεκτικότητα της ηπείρου απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η απώλεια πράσινων εκτάσεων δεν αφορά μόνο την άγρια φύση αλλά και την αγροτική παραγωγή. «Η γη που χάνεται λόγω της άναρχης ανάπτυξης είναι βασικός παράγοντας εξαφάνισης της βιοποικιλότητας, αλλά και μείωσης της καλλιεργήσιμης γης καθώς οι πόλεις επεκτείνονται», τόνισε ο καθηγητής Στιβ Κάρβερ από το Πανεπιστήμιο του Λιντς.

Από πράσινο σε γκρίζο: Η Ευρώπη «τσιμεντώνει» το μέλλον της

Η εικόνα είναι ανησυχητική σε όλη την ήπειρο. Στην Πορτογαλία, προστατευμένοι αμμόλοφοι μετατράπηκαν σε πολυτελές γήπεδο γκολφ. Όπως δίνει παραδείγματα η έρευνα, αναφέρεται ότι στην Τουρκία, ένας υγροβιότοπος στη Σμύρνη, που φιλοξενούσε φλαμίνγκο και πελεκάνους, καλύφθηκε από μπετόν για να δημιουργηθεί μαρίνα πολυτελών γιοτ. Στην Ελλάδα, ανεμογεννήτριες εγκαθίστανται στο Βέρμιο, σε περιοχή που χαρακτηρίζεται άγριας φύσης από τον νόμο. Στη Γερμανία, μισό εκατομμύριο δέντρα κόπηκαν κοντά στο Βερολίνο για την επέκταση του εργοστασίου της Tesla.

Η ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Λένα Σίλινγκ, χαρακτήρισε τα στοιχεία «σοκαριστικά» και προειδοποίησε ότι η Ευρώπη προδίδει τη νεολαία της. «Κάθε δάσος, κάθε καλλιεργήσιμη γη, κάθε σημείο βιοποικιλότητας που καταστρέφεται για βραχυπρόθεσμο κέρδος είναι μια υπόσχεση που σπάμε. Τσιμεντώνουμε το ίδιο μας το μέλλον».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στην Τουρκία, με περισσότερα από 1.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα χαμένα, ακολουθούν η Πολωνία, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τάση είναι πανευρωπαϊκή: κάθε χώρα χάνει κομμάτι της φυσικής και αγροτικής της γης, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την κλιματική της στρατηγική, αλλά και την ίδια την επιβίωσή της.

Η έρευνα Green to Grey καταλήγει σε ένα σκληρό συμπέρασμα: η Ευρώπη καταστρέφει σταδιακά την ίδια τη βάση που στηρίζει την υγεία, την τροφή και το μέλλον των πολιτών της, με ρυθμό που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.