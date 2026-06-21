Η Ευρώπη προετοιμάζεται για παρατεταμένο «κύμα» καύσωνα, καθώς οι θερμοκρασίες πλησιάζουν τους 40°C

Καύσωνας έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης την Κυριακή (21/6), με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας προειδοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, προβλήματα στις μεταφορές και «πίεση» σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Η άνοδος της θερμοκρασίας στις 21 Ιουνίου, ημέρα του θερινού ηλιοστασίου στο βόρειο ημισφαίριο και συνήθως η αρχή των τριών θερμότερων μηνών του έτους, ενίσχυσε τις ανησυχίες για μια πρώιμη και παρατεταμένη περίοδο ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ύστερα από αρκετές ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35°C, οι ιταλικές αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό για τις 21 Ιουνίου σε οκτώ πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Τορίνο.

Στη Ρώμη, οι προσκυνητές στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου χρησιμοποιούσαν ομπρέλες και παρασόλ για να προστατευθούν από τον καυτό ήλιο, ενώ ο Πάπας Λέων προσευχήθηκε με τους πιστούς από παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού.

Η εξήγηση των ειδικών

Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από την Έρημο Σαχάρα, ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων γνωστό ως «Αφρικανικός αντικυκλώνας».

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι το σύστημα αυτό δημιουργεί έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο» (heat dome), παγιδεύοντας τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και επιτρέποντας στις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Κάτοικοι και τουρίστες στη Μαδρίτη χρησιμοποιούσαν βεντάλιες και κατανάλωναν άφθονα κρύα ροφήματα καθώς επισκέπτονταν τη διάσημη υπαίθρια αγορά El Rastro.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε πολλές περιοχές, προειδοποιώντας για θερμοκρασίες άνω των 39–40°C σε μεγάλα τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Μαγιόρκα, ενώ εκτίμησε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στη Γαλλία

Η απόφαση για την επιβολή περιορισμών στην κατανάλωση αλκοόλ ελήφθη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις του καύσωνα στη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια των μαζικών εορτασμών. Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, είχε επισημάνει από την Παρασκευή τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ εν μέσω καύσωνα, ειδικά σε περιοχές δίπλα σε ποτάμια, κανάλια και άλλους υδάτινους όγκους.

«Η ζέστη, το αλκοόλ και η εγγύτητα στο νερό είναι ένας επικίνδυνος συνδυασμός», είχε δηλώσει την Παρασκευή.

Το Σάββατο, μετά από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι νομάρχες των περιοχών που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό θα εκδώσουν αποφάσεις που θα απαγορεύουν την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί αποκλειστικά στις περιοχές που τελούν υπό το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης για τον καύσωνα. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες ώστε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τους δημόσιους φορείς να μην προσφέρεται αλκοόλ.

Στο Παρίσι είχε ήδη εκδοθεί σχετική νομαρχιακή απόφαση πριν από τη συνεδρίαση της κυβέρνησης. Ωστόσο, οι περιορισμοί δεν αφορούν τα εστιατόρια, τα καφέ και τα μπαρ που διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και σερβιρίσματος αλκοολούχων ποτών.

Η ακραία ζέστη έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει και τις υποδομές.

Από τον σιδηροδρομικό σταθμό Gare Montparnasse στο Παρίσι, ο επικεφαλής της SNCF, Ζαν Καστέξ, δήλωσε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στα εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης και διαστολή των σιδηροτροχιών.

Όπως ανέφερε, 3.500 εργαζόμενοι έχουν κινητοποιηθεί για την παρακολούθηση του δικτύου, ενώ άλλοι 2.000 βρίσκονται σε ετοιμότητα για έκτακτες επισκευές. Παράλληλα, κάλεσε τους ευάλωτους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους. Η εταιρεία έχει ακυρώσει 71 υπεραστικά δρομολόγια μέχρι τη Δευτέρα σε βασικές γραμμές.

Με πληροφορίες από Reuters