Η αυτοθυσία αρσενικών πιγκουίνων για να σώσουν τα αυγά τους σε ένα εντυπωσιακό βίντεο

Οι αρσενικοί αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κάνουν τα πάντα για να σώσουν τα αυγά τους από το «φονικό» πολλές φορές, κρύο.

Στην Ανταρκτική, εκεί όπου οι θερμοκρασίες μπορούν να πέσουν κάτω από τους –50°C και οι άνεμοι να ξεπεράσουν τα 200 χλμ./ώρα, εκτυλίσσεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά «μαθήματα» επιβίωσης στο ζωικό βασίλειο. Πρωταγωνιστές: οι αρσενικοί αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι.



Νέο βίντεο στο Instagram προφίλ του National Geographic αποτυπώνει μια από τις εντυπωσιακές «συγκεντρώσεις» αρσενικών πιγκουίνων στην επιχείρηση της διάσωσης των αυγών. Εκατοντάδες αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι έχουν μαζευτεί και προσπαθούν να προστατεύσουν τα αυγά, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Ενωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, αντιστέκονται στο κρύο και τον αέρα με κάθε τρόπο.



Γιατί οι αρσενικοί αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα του αυγού

Σύμφωνα με στοιχεία του National Geographic, μετά τη γέννηση, το θηλυκό παραδίδει το αυγό προσεκτικά στο αρσενικό και φεύγει στη θάλασσα, για να τραφεί. Από εκείνη τη στιγμή και για περίπου δύο μήνες, όλη η ευθύνη πέφτει πάνω στο αρσενικό.



Για να προστατεύσει το αυγό από το ακραίο ψύχος, ο αρσενικός πιγκουίνος το τοποθετεί πάνω στα πόδια του και το καλύπτει με μια ειδική πτυχή δέρματος. Αν το αυγό αγγίξει έστω και για λίγα λεπτά τον πάγο, το έμβρυο κινδυνεύει άμεσα να πεθάνει.



Η αφοσίωση των αρσενικών αυτοκρατορικών πιγκουίνων θεωρείται από τους επιστήμονες ένα από τα πιο συγκινητικά παραδείγματα γονικής φροντίδας στη φύση.









