Η αποψίλωση των δασών έχει οδηγήσει στον θάνατο μισό εκατομμύριο ανθρώπους τα τελευταία 20 χρόνια

Η αποψίλωση των δασών έχει προκαλέσει περισσότερους από μισό εκατομμύριο θανάτους στους τροπικούς τα τελευταία είκοσι χρόνια λόγω ασθενειών που σχετίζονται με τη ζέστη, σύμφωνα με μελέτη.

Η εκχέρσωση του εδάφους αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς μειώνει τη σκιά, περιορίζει τις βροχοπτώσεις και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διαπίστωσαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Η αποψίλωση ευθύνεται για πάνω από το ένα τρίτο της αύξησης θερμοκρασίας που βιώνουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, ανεξάρτητα από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Περίπου 345 εκατομμύρια άνθρωποι στους τροπικούς επηρεάστηκαν από αυτή την τοπική αύξηση θερμοκρασίας που προκαλείται από την αποψίλωση μεταξύ 2001 και 2020. Για 2,6 εκατομμύρια από αυτούς, η πρόσθετη θέρμανση αύξησε την έκθεσή τους στη ζέστη κατά 3°C.

Σε πολλές περιπτώσεις αυτό ήταν θανατηφόρο. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η θέρμανση λόγω αποψίλωσης ήταν υπεύθυνη για 28.330 θανάτους ετησίως κατά τη διάρκεια αυτής της 20ετίας. Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους καταγράφηκαν στη Νοτιοανατολική Ασία, λόγω του μεγαλύτερου πληθυσμού σε περιοχές με ευαισθησία στη ζέστη. Περίπου το ένα τρίτο ήταν στην τροπική Αφρική και οι υπόλοιποι στη Κεντρική και Νότια Αμερική.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change. Ερευνητές από τη Βραζιλία, τη Γκάνα και το Ηνωμένο Βασίλειο συνέκριναν τα ποσοστά θνησιμότητας μη σχετιζόμενης με ατυχήματα και τις θερμοκρασίες σε περιοχές που επηρεάστηκαν από την αποψίλωση.

«Η αποψίλωση σκοτώνει»

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η κοπή και καύση των δέντρων προκαλεί μακροχρόνια τοπική αύξηση θερμοκρασίας, αλλά η νέα μελέτη είναι η πρώτη που υπολογίζει τον αντίστοιχο αριθμό θανάτων.

Ο καθηγητής Dominick Spracklen από το Πανεπιστήμιο του Leeds δήλωσε ότι το μήνυμα είναι σαφές: «Η αποψίλωση σκοτώνει». Αναμένει ότι πολλοί θα σοκαριστούν από τα ευρήματα, επειδή οι τοπικοί κίνδυνοι της αποψίλωσης συχνά χάνονται στη συζήτηση για το παγκόσμιο κλίμα και στην αγοραφοβική επέκταση των γεωργικών περιοχών.

Ως παράδειγμα, ανέφερε τη βραζιλιάνικη περιοχή Mato Grosso, όπου έχει υπάρξει τεράστια αποψίλωση για την εκμετάλλευση γης σε τεράστιες φυτείες σόγιας. Οι αγρότες αυτής της περιοχής ζητούν τώρα να τερματιστεί η αναστολή της σόγιας στον Αμαζόνιο, ώστε να καθαριστεί περισσότερη γη.

Ο Spracklen τόνισε ότι η διατήρηση της δασικής καλύψης θα σώσει ζωές και θα βελτιώσει την παραγωγή των αγροκτημάτων. «Αν το Mato Grosso κρατήσει τα δάση του όρθια, οι άνθρωποι εκεί θα βιώσουν λιγότερο θερμικό στρες», είπε. «Αυτό δεν αφορά μόνο τη Δύση που προτρέπει για την προστασία των δασών για το παγκόσμιο κλίμα. Τα δάση ωφελούν άμεσα τις τοπικές κοινότητες. Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, φέρνουν βροχοπτώσεις και στηρίζουν τη γεωργία από την οποία εξαρτώνται οι άνθρωποι. Αυτά τα δάση δεν είναι αδρανή – δουλεύουν πολύ σκληρά και κάνουν κάτι πολύ σημαντικό για εμάς.»

Με πληροφορίες από Guardian



