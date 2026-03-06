Η Ανταρκτική μέσα σε 30 χρόνια έχασε πάγο έκτασης 10 φόρες μεγαλύτερης από το Λος Άντζελες

Η Ανταρκτική έχει χάσει τεράστιες ποσότητες πάγου τα τελευταία 30 χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη που βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Irvine ανέλυσαν δορυφορικές εικόνες τριών δεκαετιών προκειμένου να μετρήσουν την υποχώρηση των παγετώνων σε ολόκληρη την ήπειρο.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ανταρκτική έχει χάσει πάγο που καλύπτει έκταση σχεδόν 12.949 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περιοχή δέκα φορές μεγαλύτερη από το Λος Άντζελες. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ανταρκτική: Οι περιοχές με τη γρηγορότερη απώλεια πάγου

Παρότι περισσότερο από το 75% της Ανταρκτικής παραμένει σχετικά σταθερό, οι υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζουν σημαντική και γρήγορη απώλεια πάγου. Οι περιοχές όπου καταγράφεται η ταχύτερη υποχώρηση των παγετώνων είναι η Δυτική Ανταρκτική, η Ανταρκτική Χερσόνησος και ορισμένα τμήματα της Ανατολικής Ανταρκτικής.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, περίπου 23% των παγετώνων της Ανταρκτικής που καταλήγουν στη θάλασσα παρουσιάζουν σήμερα ταχεία υποχώρηση.

Η έρευνα χαρτογράφησε επίσης με λεπτομέρεια τη λεγόμενη «γραμμή θεμελίωσης» (grounding line), δηλαδή το σημείο όπου ο παγετώνας παύει να στηρίζεται στο έδαφος και αρχίζει να επιπλέει στο νερό. Η γραμμή αυτή θεωρείται βασικός δείκτης για τη σταθερότητα των παγοκαλυμμάτων και είναι η πρώτη φορά που χαρτογραφείται σε ολόκληρη την Ανταρκτική για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε περίπου 77% της ακτογραμμής της Ανταρκτικής δεν παρατηρήθηκε μετακίνηση της γραμμής θεμελίωσης. Ωστόσο, στις πιο ευάλωτες περιοχές ο πάγος υποχωρεί με ρυθμό μεγαλύτερο από 170 τετραγωνικά μίλια κάθε χρόνο.

Ανταρκτική: Οι αλλαγές στον «παγετώνα της Αποκάλυψης»

Οι πιο δραματικές αλλαγές καταγράφηκαν στη Θάλασσα Άμουνδσεν και στην περιοχή Getz στη Δυτική Ανταρκτική, όπου ορισμένοι παγετώνες έχουν υποχωρήσει έως και 40 χιλιόμετρα.

Ο παγετώνας Pine Island έχει υποχωρήσει πάνω από 32 χιλιόμετρα, ο Thwaites Glacier πάνω από 25 χιλιόμετρα, ενώ ο Smith Glacier περίπου 42 χιλιόμετρα. Ο παγετώνας Thwaites, που συχνά αποκαλείται και «παγετώνας της Αποκάλυψης», συμβάλλει ήδη περίπου στο 4% της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αν κατέρρεε ολόκληρο το παγοκάλυμμα της Δυτικής Ανταρκτικής, θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης των θαλασσών έως και 2,7 μέτρα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης Eric Rignot, καθηγητή επιστημών του γήινου συστήματος στο UC Irvine, η βασική αιτία της υποχώρησης των παγετώνων είναι η είσοδος θερμότερων θαλάσσιων υδάτων κάτω από τους πάγους.

«Όπου οι άνεμοι ωθούν ζεστά νερά του ωκεανού προς τους παγετώνες, εκεί βλέπουμε και τα μεγαλύτερα “τραύματα” της Ανταρκτικής», σημείωσε. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές, όπως στην Ανταρκτική Χερσόνησο, η υποχώρηση των παγετώνων δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως από την παρουσία θερμού νερού.

«Κάτι άλλο συμβαίνει εκεί - και παραμένει ακόμη ένα ερωτηματικό», ανέφερε ο Rignot.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πιο ευάλωτες περιοχές της Ανταρκτικής χάνουν κάθε τρία χρόνια ποσότητα πάγου αντίστοιχη με την έκταση του Λος Άντζελες.

«Από τη μία πλευρά ίσως πρέπει να θεωρούμε τυχερό ότι δεν αντιδρά ολόκληρη η Ανταρκτική ταυτόχρονα», δήλωσε ο Rignot. «Αν συνέβαινε αυτό, τα προβλήματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Αλλά αυτό μπορεί να είναι το επόμενο βήμα».

Με πληροφορίες από ABC News