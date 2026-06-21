Η αφρικανική σκόνη φέρνει μικροοργανισμούς στην Ευρώπη: Πώς επηρεάζει τους αμπελώνες της Πορτογαλίας

Όλο και πιο έντονα γίνονται τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς την Ευρώπη, καθώς χιλιάδες τόνοι λεπτής άμμου από τη Σαχάρα, καλύπτουν πόλεις, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης συνοδεύεται από τη λεγόμενη «βροχή αίματος», η οποία αφήνει χαρακτηριστικά κοκκινωπά ίχνη στις επιφάνειες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αφρικανική σκόνη δεν μεταφέρει μόνο άμμο. Μαζί της ταξιδεύουν και πολυάριθμοι μικροοργανισμοί, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

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Αφρικανική σκόνη: Πώς επηρεάζει το μικροβίωμα του εδάφους

Μία από τις βασικές ανησυχίες αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μικροοργανισμοί επηρεάζουν το μικροβίωμα του εδάφους, δηλαδή το σύνολο των βακτηρίων και άλλων μικροσκοπικών οργανισμών που ζουν στο χώμα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη γονιμότητα των καλλιεργειών.

Η νότια Πορτογαλία βρίσκεται σε μία από τις βασικές διαδρομές εναπόθεσης σαχαριανής σκόνης στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις στους αμπελώνες της περιοχής απασχολούν όλο και περισσότερο τους ειδικούς. Για τον λόγο αυτό, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας ανέλυσαν δείγματα σκόνης που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Celia το 2022, πραγματοποιώντας γενετική χαρτογράφηση των μικροοργανισμών που μεταφέρθηκαν από την Αφρική.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ανάμεσα στους μικροοργανισμούς, εντοπίστηκε ένα γένος βακτηρίων που ενδέχεται να ωφελεί την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ορισμένα ανθεκτικά βακτήρια που μεταφέρονται με τη σκόνη μπορούν να ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά εδάφη και να λειτουργήσουν ως βακτήρια που προάγουν την ανάπτυξη των φυτών.

Αφρικανική σκόνη: Πώς «δρουν» τα συγκεκριμένα βακτήρια

Τα συγκεκριμένα βακτήρια δρουν γύρω από τις ρίζες των φυτών, μεταβάλλοντας χημικά το περιβάλλον τους, διευκολύνοντας την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και ενισχύοντας την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Με άλλα λόγια, μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα είδος φυσικού λιπάσματος.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η λεγόμενη αφρικανική σκόνη μπορεί να κρύβει τόσο κινδύνους όσο και οφέλη. Εκτός από τη μεταφορά πιθανώς ανεπιθύμητων μικροοργανισμών, φαίνεται πως εμπλουτίζει τα εδάφη με βακτήρια προσαρμοσμένα σε θερμές και ξηρές συνθήκες, κάτι που ίσως αποδειχθεί πολύτιμο σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται ολοένα περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος μεταφοράς αυτών των μικροοργανισμών και να αξιοποιηθούν τα πιθανά οφέλη τους, περιορίζοντας παράλληλα τους κινδύνους για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα και τη γεωργία.

Με πληροφορίες από Guardian