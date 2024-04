H&M και Zara συμβάλλουν στην αποψίλωση του δάσους στον Αμαζόνιο, καταγγέλλει η ΜΚΟ Earthsight

Εταιρείες fast fashion, όπως οι H&M και Zara ευθύνονται για την αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου και μια σειρά από άλλα περιβαλλοντικά εγκλήματα στην περιοχή, σύμφωνα με έκθεση της MKO Earthsight.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί βαμβακιού στην περιοχή του Αμαζονίου, που συνδέονται με τις αλυσίδες εφοδιασμού της H&M και της Zara, κατηγορούνται για τη μεγάλης κλίμακας αποψίλωση των δασών, την αρπαγή γης και τη βίαιη παρενόχληση των τοπικών κοινοτήτων, σε μια ευαίσθητη οικολογική περιοχή της Βραζιλίας και ολόκληρου του πλανήτη, όπως αναφέρει η Earthsight στην τελευταία της έκθεση. Η ΜΚΟ παρακολούθησε την πορεία προϊόντων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που πωλήθηκαν από την H&M και τη Zara και τα οποία τελικά συνδέονται με κατασκευαστές που προμηθεύονται βαμβάκι απευθείας από δύο αγροτοβιομηχανίες που συνδέονται με κακή πρακτική στην τεράστια τροπική σαβάνα Cerrado της χώρας.

Τα ευρήματα της έκθεσης της Earthsight έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία του Better Cotton, του ελβετικού συστήματος πιστοποίησης που χρησιμοποιείται ευρέως από μεγάλες μάρκες για να διαβεβαιώσουν το κοινό ότι το βαμβάκι τους καλλιεργείται με υπευθυνότητα. Το μεγαλύτερο ζήτημα, σύμφωνα με την Earthsight, είναι τι αποκαλύπτουν τα ευρήματά της σχετικά με ευρύτερες ελλείψεις στην ικανότητα των μεγάλων εμπορικών σημάτων να παρακολουθούν και να αποτρέπουν τις παραβιάσεις του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Οι «γίγαντες» της Fast Fashion, της γρήγορης μόδας, H&M και Zara χρησιμοποίησαν βαμβάκι από φάρμες που συνδέονται με μαζική αποψίλωση των δασών, αρπαγή γης, διαφθορά και βία στη Βραζιλία, επισημαίνει στην έκθεση η Earthsight. Με βάση δορυφορικές εικόνες, δικαστικές αποφάσεις, αρχεία αποστολών και μυστική έρευνα, η έκθεση, με τίτλο "Fashion Crimes", βρήκε ότι οι εταιρείες προμηθεύονταν «βρώμικο βαμβάκι» που παράγεται στην εύθραυστη σαβάνα Cerrado από δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες αγροτοβιομηχανίας της Βραζιλίας, την SLC Agricola και την Όμιλος Horita.

Παρά τα όσα διαπίστωσε η Earthsight, το βαμβάκι είχε χαρακτηριστεί ως «ηθικό» από το κορυφαίο σύστημα πιστοποίησης Better Cotton, αποκαλύπτοντας «βαθιά ελαττώματα» στο πρόγραμμα επίβλεψης, δήλωσε η βρετανική περιβαλλοντική ομάδα. Η Cerrado, η σαβάνα με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στη Γη, εξαφανίζεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς η τεράστια αγροτοβιομηχανία της Βραζιλίας στρέφεται όλο και περισσότερο στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Η Earthsight εντόπισε τουλάχιστον 816.000 τόνους βαμβακιού που εξήχθησαν από το 2014 έως το 2023 από αγροκτήματα που διευθύνονται από την SLC και την Horita, που «έχουν μακρύ ιστορικό δικαστικών ασφαλιστικών μέτρων εναντίον τους, καταδίκες διαφθοράς και εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα που σχετίζονται με εκκαθαρίσεις γης».

Το εν λόγω βαμβάκι παράγεται στη βορειοανατολική πολιτεία Bahia και αποστέλλεται σε οκτώ ασιατικούς κατασκευαστές ρούχων, στους πελάτες των οποίων περιλαμβάνονται η σουηδική H&M και η Zara με έδρα την Ισπανία, ανέφερε η έκθεση της ΜΚΟ. Η Βραζιλία, ο κορυφαίος εξαγωγέας βόειου κρέατος και σόγιας στον κόσμο, έχει επίσης αναδειχθεί ως σημαντικός παραγωγός βαμβακιού τα τελευταία χρόνια και πλέον βρίσκεται παγκοσμίως στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το γεγονός αυτό συμβάλλει στην καταστροφή του περιβάλλοντος στη Cerrado, όπου «ένα καταστροφικό μείγμα διαφθοράς, απληστίας, βίας και ατιμωρησίας οδήγησε σε κατάφωρη κλοπή δημόσιων εκτάσεων και στέρησή τους από τις τοπικές κοινότητες», ανέφερε η Earthsight.

Η Better Cotton σε δήλωσή της ανέφερε ότι διεξήγαγε ανεξάρτητο έλεγχο σχετικά με τα «ιδιαίτερα ανησυχητικά ζητήματα που εγείρονται» από την έκθεση και ότι θα παράσχει μια περίληψη των ευρημάτων. Ο ιδιοκτήτης της Zara, η εταιρεία Inditex, επέκρινε την απάντηση του ελβετικού οργανισμού στην έκθεση της Earthsight με επιστολή, διαμαρτυρόμενη για έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Better Cotton σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς της Earthsight. Η Better Cotton δεν σχολίασε την επιστολή της Inditex. Inditex και H&M δήλωσαν ότι έλαβαν σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς της Earthsight και προέτρεψαν την Better Cotton να δημοσιοποιήσει τα ευρήματα των ελεγκτών.

Η Ένωση Βαμβακοπαραγωγών της Βραζιλίας (ABRAPA) δήλωσε ότι είχε συνεργαστεί με τους εν λόγω καλλιεργητές για να παράσχει αρχεία και αποδεικτικά στοιχεία για την απόκρουση των ισχυρισμών της έκθεσης. «Δυστυχώς, αυτά αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Η ABRAPA καταδικάζει απερίφραστα οποιεσδήποτε πρακτικές που υπονομεύουν τη διατήρηση του περιβάλλοντος, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή βλάπτουν τις τοπικές κοινωνίες».



Με πληροφορίες από The Business of Fashion