Χίος: Καθολική απαγόρευση κυνηγιού ζητούν 21 οργανώσεις, μετά τις φωτιές

Την άμεση και καθολική απαγόρευση της θήρας σε όλο το νησί της Χίου, για τουλάχιστον πέντε έτη, ζητούν με κοινή επιστολή τους 21 περιβαλλοντικές οργανώσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Διεύθυνση Δασών Χίου.

Οι πρόσφατες πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου έκαψαν 114.325 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 13,6% του νησιού, σύμφωνα με την υπηρεσία Emergency Management Service - Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus. Από τα έξι Καταφύγια Άγριας Ζωής, δύο καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τα υπόλοιπα - μαζί και με τις δύο προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 - υπέστησαν σοβαρές επιπτώσεις.

Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι οι εκτεταμένες ζημιές στα οικοσυστήματα αφήνουν πίσω τους τεράστιες απώλειες για την άγρια ζωή και προειδοποιούν πως η συνέχιση της κυνηγετικής δραστηριότητας θα επιφέρει περαιτέρω αποδυνάμωση των πληθυσμών των ζώων, στερώντας τους τη δυνατότητα ανάκαμψης στις εναπομείνασες άκαυτες εκτάσεις.

Παράλληλα, ζητούν η απαγόρευση να συνοδευτεί από ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας με προσωπικό και μέσα, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του μέτρου.

«Η απαγόρευση της θήρας στη Χίο δεν αποτελεί επιλογή, αλλά το ελάχιστο και απολύτως αναγκαίο μέτρο για να δοθεί μια ανάσα στην άγρια ζωή και να αποτραπεί η περαιτέρω απώλεια της βιοποικιλότητας σε ένα νησί που έχει πληγεί όσο ποτέ», τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση.

Οι οργανώσεις που ζητούν καθολική απαγόρευση του κυνηγιού στη Χίο

ΑΛΚΥΟΝΗ

ΑΝΙΜΑ

ΑΡΙΩΝ

ΑΡΧΕΛΩΝ

Δράση για την Άγρια Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Greenpeace

iSea

Καλλιστώ

MedINA

MEDASSET

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου

ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ

Φίλοι της Φύσης

WWF Ελλάς

Η ανακοίνωση για την καθολική απαγόρευση του κυνηγιού στη Χίο

Με τις καμένες εκτάσεις της Χίου να καπνίζουν ακόμη και την κυνηγετική περίοδο εντός των πυλών, 21 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, απευθύνουν επείγον αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Διεύθυνση Δασών Χίου για την άμεση καθολική απαγόρευση της θήρας σε όλο το νησί της Χίου, τουλάχιστον για πέντε έτη.

Οι πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου έκαψαν 114.325 στρέμματα –έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 13,6% της Χίου– σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Emergency Management Service - Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης Copernicus. Από τα έξι Καταφύγια Άγριας Ζωής του νησιού, δύο φαίνεται να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τα υπόλοιπα, μαζί και με τις δύο προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό.

Οι εκτεταμένες αυτές πυρκαγιές άφησαν πίσω τους τεράστιες απώλειες σε οικοσυστήματα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την άγρια ζωή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η απρόσκοπτη συνέχιση της θήρας θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση των ήδη επιβαρυμένων πληθυσμών άγριων ζώων, στερώντας τους τη δυνατότητα να ανακάμψουν και να βρουν καταφύγιο στις εναπομείνασες άκαυτες εκτάσεις. Η επιτακτική ανάγκη απαγόρευσης της θήρας στο νησί θα πρέπει βέβαια να συνοδευτεί με ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας με προσωπικό και μέσα, ώστε η απαγόρευση να τηρηθεί στην πράξη και να μη μείνει στα χαρτιά.

Η απαγόρευση της θήρας στη Χίο δεν είναι απλά μια επιλογή, είναι το ελάχιστο και απολύτως αναγκαίο μέτρο για να δοθεί μια ανάσα στην άγρια ζωή και να αποφευχθεί η περαιτέρω απώλεια της βιοποικιλότητας σε ένα νησί που έχει πληγεί όσο ποτέ.

