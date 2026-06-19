Χιλιάδες νεογέννητες φώκιες πέθαναν κοντά στην Ανταρκτική και οι επιστήμονες ίσως βρήκαν την αιτία

Ένα θανατηφόρο στέλεχος γρίπης των πτηνών, που εξαπλώνεται σε απομακρυσμένα νησιά κοντά στην Ανταρκτική, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13.000 νεογέννητες φώκιες, πιγκουίνοι και θαλασσοπούλια.

Σύμφωνα με ερευνητές του Australian Antarctic Program, από τις έρευνες με drones που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο στα νησιά Χερντ και ΜακΝτόναλντ κοντά στην Ανταρκτική, διαπιστώθηκε πως χιλιάδες νεογέννητες φώκιες ήταν νεκρές και διάσπαρτες στις ηφαιστιογενείς ακτές των απομονωμένων νησιών.

Τα νησιά βρίσκονται περίπου 4.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ηπειρωτικής Αυστραλίας και αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια αναπαραγωγής θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων θηλαστικών στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

A deadly strain of bird flu sweeping through remote islands near Antarctica has devastated the native wildlife population, killing an estimated 13,000 seal pups, as well as penguins and seabirds, researchers say. https://t.co/QVDhXwdFsI pic.twitter.com/XBWrpClHpp — CNN International (@cnni) June 19, 2026

Ανταρκτική: Κοντά στο 76% η θνησιμότητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιστημόνων, η θνησιμότητα στο συγκεκριμένο είδος φώκιας (θαλάσσιος ελέφαντας που ενδημεί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή), έφτασε το 76% σε έναν πληθυσμό περίπου 17.000 νεογνών. Σε μία εκ των περιοχών, το ποσοστό θανάτων άγγιξε το 97%.

«Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι ποια ήταν η επίδραση της επιδημίας στον αναπαραγωγικό πληθυσμό των ενήλικων θαλάσσιων θηλαστικών», δήλωσε ο ερευνητής και ένας εκ των επικεφαλής της μελέτης, Τζάροντ Χότζσον.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο, έδειξαν επίσης ότι αρκετές εκατοντάδες ενήλικοι βασιλικοί πιγκουίνοι βρέθηκαν νεκροί στο νησί Χερντ, με τους επιστήμονες να σημειώνουν ότι η θνησιμότητα ήταν σημαντικά υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Η βιολόγος, Τζούλι ΜακΊνες ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη καταγραφή του στελέχους H5 της γρίπης των πτηνών σε εξωτερικό έδαφος της Αυστραλίας: «Η παρουσία της γρίπης των πτηνών H5 στα νησιά Χερντ και ΜακΝτόναλντ δείχνει ότι ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνεται ανατολικά σε όλη τη ζώνη των υποανταρκτικών νησιών», δήλωσε.

Η ίδια επισήμανε ότι η εικόνα θυμίζει αντίστοιχες επιδημίες που καταγράφηκαν σε άλλα νησιά κοντά στην Ανταρκτική, όπως η Νότια Γεωργία, όπου οι θαλάσσιοι ελέφαντες είχαν επίσης πληγεί.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 δεν είχαν καταγραφεί κρούσματα του στελέχους H5N1 στην ηπειρωτική Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία, παρότι ο ιός έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως μεταξύ των πτηνών και έχει προσβάλει και ορισμένα είδη θηλαστικών.

Η γενετική ανάλυση των δειγμάτων υποδεικνύει ότι ο ιός πιθανότατα έφτασε στα νησιά μέσω άγριων ζώων από τα γαλλικά νησιά Κροζέ, που βρίσκονται περίπου 1.800 χιλιόμετρα μακριά. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μετάδοση έγινε γύρω στον Αύγουστο του 2025.

Τα ευρήματα έχουν δημοσιευθεί στην επιστημονική πλατφόρμα BioRxiv, ωστόσο δεν έχουν ακόμη περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες (peer review).

Με πληροφορίες από CNN