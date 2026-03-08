H στάθμη της θάλασσας έχει υποτιμηθεί παγκοσμίως λόγω ανεπαρκών ειδικών μοντέλων, σύμφωνα με έρευνα

Η στάθμη της θάλασσας σε όλο τον κόσμο έχει υποτιμηθεί λόγω ανακριβών ειδικών μοντέλων, με έρευνες να υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα των ωκεανών είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.

Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τις επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές.

Ειδικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα διαπίστωσε ότι τα επίπεδα των ωκεανών είναι κατά μέσο όρο 30 cm υψηλότερα από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως, αλλά σε ορισμένες περιοχές του παγκόσμιου νότου, συμπεριλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Ινδο-Ειρηνικού, ενδέχεται να είναι 100-150 cm υψηλότερα από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αποτελεί σημαντική απειλή για τις παράκτιες κοινότητες σε όλο τον κόσμο, και η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι μέχρι το 2100 η στάθμη μπορεί να ανέβει κατά 28-100 εκατοστά.

Τι έδειξε η έρευνα για την στάθμη των υδάτων

Η τελευταία έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, συνδύασε την ανάλυση 385 επιστημονικών δημοσιεύσεων που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση από ειδικούς και εκδόθηκαν μεταξύ 2009 και 2025 με υπολογισμούς της διαφοράς μεταξύ των κοινώς αποδεκτών και των πραγματικών μετρημένων επιπέδων της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές.

Οι συγγραφείς Δρ Philip Minderhoud του Πανεπιστημίου Wageningen στην Ολλανδία και η διδακτορική ερευνήτρια Katharina Seeger ανακάλυψαν ότι πάνω από το 90% αυτών των μελετών δεν χρησιμοποίησαν τοπικές, άμεσες μετρήσεις της στάθμης της θάλασσας, αλλά αντίθετα χρησιμοποίησαν μετρήσεις της ανύψωσης της γης σε σχέση με παγκόσμια μοντέλα.

Τα μοντέλα παρέχουν μια εκτίμηση της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας με βάση τη βαρύτητα και την περιστροφή της Γης.

Ως αποτέλεσμα, η στάθμη της θάλασσας υποτιμήθηκε κατά μέσο όρο κατά 24-27 cm, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, με ορισμένες αποκλίσεις να φτάνουν τα 550-760 cm.

Ο Minderhoud δήλωσε: «Στην πραγματικότητα, η στάθμη της θάλασσας επηρεάζεται από επιπλέον παράγοντες, όπως οι άνεμοι, τα ωκεάνια ρεύματα, η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού και η αλατότητα».

Οι νέοι υπολογισμοί

Οι νέοι υπολογισμοί αποκαλύπτουν ότι μετά από μια σχετική άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 1 μέτρο, εκτιμάται ότι το 37% περισσότερες παράκτιες περιοχές θα βρεθούν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, επηρεάζοντας έως και 132 εκατομμύρια άτομα.

«Εάν η στάθμη της θάλασσας είναι υψηλότερη για το συγκεκριμένο νησί ή την παράκτια πόλη σας από ό,τι είχε προηγουμένως αναφερθεί, οι επιπτώσεις από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας θα εμφανιστούν νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί», δήλωσε ο Minderhoud.

Περιγράφοντας την ασυμφωνία ως «διεπιστημονικό τυφλό σημείο», οι επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των μελετών που αναλύθηκαν στην έρευνά τους, τις οποίες θεωρούν ανακριβείς, αναφέρονται στις πιο πρόσφατες εκθέσεις για την κλιματική αλλαγή που δημοσίευσε η IPCC.

Η μελέτη περιέχει έτοιμα προς χρήση δεδομένα για την ανύψωση των ακτών σε όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στις πιο πρόσφατες μετρήσεις της στάθμης της θάλασσας, και ζητά την επανεκτίμηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας των μελετών για τους παράκτιους κινδύνους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής ενημέρωση των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή.

