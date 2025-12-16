Greenpeace για νέα μεταλλαγμένα: «Μπορεί να φτάσουν στο πιάτο μας, η Ελλάδα να πει όχι στη νέα νομοθεσία»

Για τους κινδύνους να καταργηθεί η σήμανση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων με τη νέα νομοθεσία που σχεδιάζει η ΕΕ, προειδοποιεί η Greenpeace με ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση καλεί τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα να δώσει εντολή στη μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες να ψηφίσει κατά των νέων μεταλλαγμένων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Greenpeace, η υπό συζήτηση νομοθεσία εξαιρεί πολλούς νέους μεταλλαγμένους οργανισμούς από τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, αγνοώντας τις επισημάνσεις των επιστημόνων καθώς και τα δικαιώματα των αγροτών και των καταναλωτών, προσθέτοντας ένα ακόμη πρόβλημα στους αγρότες και τη γεωργία.

H ανακοίνωση της Greenpeace:

«Μια αμφιλεγόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία σχεδιάζει να ανοίξει την πόρτα (που είχαμε κλειστή για χρόνια) σε νέα μεταλλαγμένα φυτά, τα οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι το πιάτο μας χωρίς καν να το γνωρίζουμε: την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες οι μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΕ για να δηλώσουν τη θέση της χώρας τους σχετικά με τη νέα νομοθεσία που αφορά τα νέα μεταλλαγμένα φυτά, η οποία μεταξύ άλλων καταργεί τη σήμανση στις ετικέτες των προϊόντων.

Καλούμε τον έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα να δώσει εντολή στη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας μας στις Βρυξέλλες να ψηφίσει υπέρ των καταναλωτών, των αγροτών και του περιβάλλοντος και κατά των νέων μεταλλαγμένων. Αλλιώς θα είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που θα ψηφίσει υπέρ των μεταλλαγμένων μετά από τόσες κυβερνήσεις και υπουργούς που είχαν ακούσει το ηχηρό μήνυμα των καταναλωτών, της βιομηχανίας τροφίμων και των αγροτών για να μην φτάσουν αυτά τα προϊόντα στο χωράφι και στη διατροφή μας.

Τα νέα μεταλλαγμένα είναι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί δεύτερης γενιάς που παράγονται στο εργαστήριο με Νέες Γονιδιακές Τεχνικές (ΝΓΤ). Η υπό συζήτηση νομοθεσία εξαιρεί πολλούς νέους μεταλλαγμένους οργανισμούς από τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, αγνοώντας τις επισημάνσεις των επιστημόνων καθώς και τα δικαιώματα των αγροτών και των καταναλωτών, προσθέτοντας ένα ακόμη πρόβλημα στους αγρότες και τη γεωργία. Τα νέα μεταλλαγμένα όμως ενέχουν τους ίδιους ακριβώς κινδύνους για το περιβάλλον, τη γεωργία και την τροφή όπως όλα τα μεταλλαγμένα.

Η χώρα μας αντί να ταχθεί με την πλευρά της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος φαίνεται ότι μπορεί να ψηφίσει υπέρ της νέας νομοθεσίας για τα νέα μεταλλαγμένα. Όμως οφείλουμε να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα ιστορικά έχει πρωτοστατήσει στην ΕΕ για να ψηφιστεί το πενταετές ευρωπαΪκό μορατόριουμ/απαγόρευση στα μεταλλαγμένα φυτά, μέχρι να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη σήμανση και την ιχνηλασιμότητα, και που τελικά οδήγησε στην απαγόρευση της καλλιέργειας των μεταλλαγμένων στη χώρα μας.

Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace έχει στείλει σειρά επιστολών τα τελευταία χρόνια προς τους Υπουργούς Γεωργίας, απαιτώντας να τοποθετηθούν ενάντια στα νέα μεταλλαγμένα στις ευρωπαϊκές ψηφοφορίες.

Η μόνη λύση στην αγροτική κρίση είναι η διαμόρφωση μιας αγροδιατροφικής πολιτικής που να βάζει στο επίκεντρο τη βιώσιμη γεωργία και τη μεσογειακή διατροφή. Η εκπόνηση και η εφαρμογή ενός νέου αγροτικού μοντέλου δεν είναι απλώς ρεαλιστική, είναι μονόδρομος εάν θέλουμε να θωρακιστεί η ελληνική γεωργία και να εξασφαλίζει επαρκή, θρεπτική τροφή, σε προσιτές τιμές για όλους, αξιοπρεπές σταθερό εισόδημα στους παραγωγούς και διατροφική κυριαρχία στη χώρα, ειδικά σε περιόδους κρίσεων όπως οι σημερινές. Σε αυτό το μοντέλο δεν χωράνε τα μεταλλαγμένα, ούτε τα παλιά ούτε τα νέα!».