Γιγάντιο κοράλλι ανακαλύφθηκε στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο: «Είναι σπάνιο και αρκετά δύσκολο να εντοπιστεί»

Εθελοντές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν μία από τις μεγαλύτερες αποικίες κοραλλιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο.

«Το κοράλλι έχει μήκος περίπου 111 μέτρα και καλύπτει μια έκταση περίπου 3.973 τετραγωνικών μέτρων - σχεδόν το μισό μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου», γράφει ο Guardian.

Το κοράλλι του είδους Pavona clavus εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τη Jan Pope, σε θαλάσσια περιοχή σε απόσταση λίγων ωρών πλεύσης από το Κερνς. Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο του Great Reef Census, ενός προγράμματος πολιτών που υλοποιεί η οργάνωση Citizens of the Reef. Το Pavona clavus είναι ένα είδος αποικιακού πετρώδους κοραλλιού στην οικογένεια Agariciidae. Είναι ένα ευρέως διαδεδομένο αλλά ασυνήθιστο είδος.

«Η επιφάνεια του νερού ήταν αρκετά λεία και μπορούσα να δω το παράξενο σχέδιο στο νερό», δήλωσε η Pope. «Όταν βούτηξα, κατάλαβα αμέσως ότι είχα βρει κάτι που δεν είχα ξαναδεί ποτέ».

Η Pope, που κάνει καταδύσεις στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο εδώ και 35 χρόνια, περιέγραψε το θέαμα ως «ένα σουρεαλιστικό υποθαλάσσιο τοπίο που μοιάζει με κυματιστό λιβάδι».

Δύο εβδομάδες αργότερα, η κόρη της, Sophie Kalkowski-Pope, επέστρεψε στο σημείο μαζί με τη μητέρα της για να χαρτογραφήσουν την αποικία. «Δεν είχαμε ιδέα ότι κάτι τόσο σημαντικό βρισκόταν κυριολεκτικά δίπλα μας», ανέφερε.

Ο Dr Tom Bridge, επιμελητής κοραλλιών στο Μουσείο του Κουίνσλαντ και ανώτερος λέκτορας στο James Cook University, σχολίασε ότι το Pavona clavus είναι σπάνιο και «αρκετά δύσκολο να εντοπιστεί», αλλά όπου απαντάται μπορεί να σχηματίσει «εξαιρετικά μεγάλες αποικίες».

Παρόλα αυτά, απαιτείται γενετικός έλεγχος για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για μία ενιαία αποικία – δηλαδή αν όλα τα τμήματά της προέρχονται από έναν αρχικό πολύποδα – ή για πολλές αποικίες που αναπτύχθηκαν σε κοντινή απόσταση και ενώθηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Με πληροφορίες από The Guardian