Γιατί τα ρούχα που ανακυκλώνονται στην Ευρώπη μπορεί να καταλήγουν σε «νεκρή ζώνη» στη Χιλή

Άρθρο του BBC θίγει το ζήτημα ανακύκλωσης ρούχων σε Ευρώπη και Αμερική, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα αρκετά απ' αυτά να κατέληξαν -παράνομα- σε μια από τις πιο ξηρές ερήμους του κόσμου, στη βόρεια Χιλή.

Σύμφωνα με το BBC, η χώρα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς μεταχειρισμένων ρούχων παγκοσμίως. Όσα όμως δεν καταφέρνουν να πουληθούν, συχνά εγκαταλείπονται σε τεράστιους σωρούς στην έρημο Ατακάμα, δημιουργώντας ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 123.000 τόνοι μεταχειρισμένων ρούχων εισάγονται κάθε χρόνο στη Χιλή. Μεγάλο μέρος αυτής της δραστηριότητας συγκεντρώνεται στο λιμάνι της Ικίκε, όπου λειτουργεί η ζώνη ελεύθερου εμπορίου Zofri (Zona Franca de Iquique), που ιδρύθηκε το 1975 για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Πώς η ανακύκλωση ρούχων δημιουργεί θέσεις εργασίας στη Χιλή

Εκεί, επιχειρήσεις εισάγουν ρούχα από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη και την Ασία, τα οποία είτε πωλούνται τοπικά είτε εξάγονται σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η διαδικασία δημιουργεί θέσεις εργασίας, κυρίως για γυναίκες, που ταξινομούν τα ρούχα ανάλογα με την ποιότητά τους.

Τα χαμηλότερης ποιότητας κομμάτια καταλήγουν σε υπαίθριες αγορές, όπως η La Quebradilla, κοντά στην πόλη Άλτο Οσπίσιο. Εκεί πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές, από περίπου 500 πέσος (λιγότερο από 1 ευρώ), προσελκύοντας ντόπιους και τουρίστες.

Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινά με τα ρούχα που δεν πωλούνται. Δεν μπορούν να απορριφθούν σε δημοτικούς χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς αυτοί προορίζονται μόνο για οικιακά απορρίμματα. Θεωρητικά, οι έμποροι θα έπρεπε να τα εξάγουν ξανά, να πληρώσουν φόρους ή να τα παραδώσουν σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων.

Στην πράξη, πολλοί επιλέγουν τη φθηνότερη λύση, κοινώς είτε τα καίνε ή τα πετούν παράνομα στην έρημο. Υπολογίζεται ότι έως και 39.000 τόνοι ρούχων καταλήγουν εκεί κάθε χρόνο.

Χιλή: Οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να ελέγξουν την κατάσταση

Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ελέγξουν την κατάσταση. Η περιοχή γύρω από το Άλτο Οσπίσιο είναι γεμάτη εύκολα προσβάσιμα σημεία, όπου φορτηγά μπορούν να απορρίπτουν φορτία χωρίς να γίνονται αντιληπτά. Παρά τις περιπολίες και τα πρόστιμα, οι πόροι δεν επαρκούν.

Την ίδια στιγμή, εμφανίζονται και πρωτοβουλίες που επιχειρούν να μετατρέψουν το πρόβλημα σε λύση. Στην Ικίκε, ο οργανισμός CircularTec αναπτύσσει προγράμματα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υφασμάτων, με στόχο να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη.

Μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες είναι ένα εργοστάσιο που κατασκευάζεται κοντά στην έρημο, από τον επιχειρηματία Μπεκίρ Τσονκούρ, έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρούχων στην περιοχή. Η μονάδα, όπως λέει, θα μετατρέπει τα ρούχα σε ίνες και στη συνέχεια σε υλικά όπως τσόχα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε στρώματα, έπιπλα, αυτοκίνητα ή ως μόνωση.

Το εργοστάσιο δεν θα χρησιμοποιεί νερό ή χημικά και θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 20 τόνων την ημέρα.

Η επένδυση, ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων δολαρίων, συνδέεται και με αλλαγές στη νομοθεσία της Χιλής. Πέρυσι, τα υφάσματα εντάχθηκαν στον νόμο περί «Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού», που υποχρεώνει τις εταιρείες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα προϊόντα τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον, εταιρείες ένδυσης, λιανέμποροι και εισαγωγείς θα πρέπει να χρηματοδοτούν τη συλλογή, ανακύκλωση ή σωστή διάθεση των ρούχων. αντί το κόστος να επιβαρύνει τις τοπικές αρχές.

Η έρημος Ατακάμα, πάντως, έχει ήδη αποκτήσει μια ανεπίσημη φήμη, όχι μόνο ως το πιο ξηρό μέρος στη Γη, αλλά και ως ένας από τους μεγαλύτερους «νεκροταφείους» ρούχων στον κόσμο.

Με πληροφορίες από BBC