Γιατί πτηνά στην Αυστραλία μαζεύουν χειροπέδες, μπουκάλια και χαρτονομίσματα

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ αποκαλύπτει ένα ασυνήθιστο μοτίβο συμπεριφοράς ενός είδους πτηνού στην Αυστραλία, το οποίο συλλέγει χειροπέδες, γυάλινα μπουκάλια και, μεταξύ άλλων, χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Royal Society Open Science, τα Great Bowerbirds που ζουν σε αστικές περιοχές στην Αυστραλία, συλλέγουν αντικείμενα ανθρώπινης προέλευσης, για να προσελκύσουν τα θηλυκά.

Τα αρσενικά του είδους κατασκευάζουν περίτεχνες κατασκευές από κλαδιά, γνωστές ως «καλύβες» (bowers), οι οποίες έχουν σχήμα σήραγγας και μπορούν να φτάσουν έως και το ένα μέτρο σε μήκος και το μισό μέτρο σε ύψος. Στην είσοδό τους τοποθετούν πολύχρωμα αντικείμενα που συλλέγουν από το περιβάλλον και τα επιδεικνύουν στα θηλυκά κατά τη διάρκεια του ερωτικού τους «χορού».

In an Australian city, birds are collecting handcuffs, medicine jars and banknotes. This is why https://t.co/mWBqbumUta — Gail Service (@Gail_L21) June 5, 2026

Αυστραλία: Τι προέκυψε από την έρευνα για τα πτηνά

Η Κέιτλιν Έβανς από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, η οποία μελέτησε τα πουλιά, εξηγεί ότι στις πόλεις τα αρσενικά χρησιμοποιούν αντικείμενα που βρίσκουν κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Το γυαλί, το πλαστικό και τα σύρματα ήταν συνηθισμένες επιλογές, αλλά βρήκαμε επίσης χειροπέδες, φιαλίδια φαρμάκων σε περιοχές κοντά σε νοσοκομεία και φωσφοριζέ προστατευτικά στόματος κοντά σε γήπεδα αυστραλιανού ποδοσφαίρου», αναφέρει.

Οι ερευνητές συνέκριναν τις συλλογές πουλιών στην πόλη Τάουνσβιλ του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, με αντίστοιχες σε αγροτικές περιοχές της ίδιας πολιτείας. Μελετώντας 61 διαφορετικές «καλύβες», διαπίστωσαν ότι τα αστικά αρσενικά συγκέντρωναν μεγαλύτερα, πιο πολύχρωμα και περισσότερα αντικείμενα από τα αντίστοιχα της υπαίθρου.

Τα περισσότερα προέρχονταν από ανθρώπινες πηγές, όπως πράσινα γυαλιά από μπουκάλια, κόκκινα καλώδια και έντονα χρωματισμένα αξεσουάρ μαλλιών.

Αυστραλία: Τι χρησιμοποιούν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές τα πτηνά

Παράλληλα, τα αστικά πουλιά συγκέντρωναν κατά μέσο όρο περίπου 90 αντικείμενα το καθένα, έναντι μόλις 20 στις αγροτικές περιοχές. Ένα ιδιαίτερα δραστήριο αρσενικό είχε συλλέξει περισσότερα από 300 αντικείμενα γύρω από την κατασκευή του.

Στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι περιορισμένη, τα αρσενικά συνήθως χρησιμοποιούν καρπούς, σπόρους, φύλλα και κλαδιά. Ωστόσο, ακόμη και στις αγροτικές περιοχές που εξετάστηκαν στη μελέτη, βρέθηκαν τόσο φυσικά όσο και τεχνητά αντικείμενα.

«Πιστεύουμε ότι τα πουλιά ψάχνουν σε κάδους, αποθήκες αγροκτημάτων αλλά και στις κατασκευές άλλων αρσενικών», εξηγεί η Έβανς.

Σε δεύτερο στάδιο της έρευνας, οι επιστήμονες αφαίρεσαν δέκα αντικείμενα από μία αστική και δέκα από μία αγροτική κατασκευή και τα παρουσίασαν τόσο σε αστικά όσο και σε αγροτικά αρσενικά. Και οι δύο ομάδες έδειξαν σαφή προτίμηση στα αντικείμενα ανθρώπινης προέλευσης.

Η Λόρα Κέλεϊ, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, σημειώνει ότι η διαθεσιμότητα υλικών όπως το γυαλί και το πλαστικό επηρεάζει ήδη τη συμπεριφορά των πουλιών.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι τα ανθρώπινα αντικείμενα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα πτηνά. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες, όμως πρόκειται για μια ακόμη υπενθύμιση ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζει τη φύση με τρόπους που συχνά δεν περιμέναμε», τονίζει.

Με πληροφορίες από BBC