Γιατί το όνειρο της Ναμίμπια για πράσινη ενέργεια απειλεί τους αφρικανικούς πιγκουίνους;

Ένα σχεδόν ανέγγιχτο παραθαλάσσιο οικοσύστημα στη Ναμίμπια, με σπάνιους αφρικανικούς πιγκουίνους, ενδέχεται σύντομα να φιλοξενήσει μια τεράστια εγκατάσταση παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου.

Το έργο φέρνει ελπίδες για νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις, αλλά εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τη μοναδική χλωρίδα και πανίδα της Ναμίμπια, όπως για παράδειγμα τους απειλούμενους αφρικανικούς πιγκουίνους.

Το έργο εντάσσεται στο σχέδιο της κυβέρνησης να καταστήσει τη Ναμίμπια παγκόσμια υπερδύναμη στην «πράσινη» ενέργεια, εξάγοντας καύσιμο που παράγεται αποκλειστικά από ηλιακή και αιολική ενέργεια.

Ωστόσο, η κατασκευή ηλιακών και αιολικών πάρκων στο εθνικό πάρκο Tsau ǁKhaeb και η επέκταση του λιμανιού του Lüderitz, εγείρουν ανησυχίες για την απειλούμενη βιοποικιλότητα.

Όταν η πράσινη ενέργεια γίνεται απειλή για τους πιγκουίνους

Το πάρκο φιλοξενεί μοναδικά φυτά που έχουν αναπτύξει ευφυείς στρατηγικές επιβίωσης, ενώ οι γύρω θαλάσσιες περιοχές προστατεύουν τους αφρικανικούς πιγκουίνους και άλλα είδη.

Οι αφρικανικοί πιγκουίνοι, γνωστοί και ως «Jackass penguins» λόγω του χαρακτηριστικού ήχου τους, είναι ένα είδος πιγκουίνων που ζει αποκλειστικά στις νότιες ακτές της Αφρικής, κυρίως στη Νότια Αφρική και τη Ναμίμπια.

Είναι μικρότεροι σε μέγεθος από τους πολικούς πιγκουίνους και έχουν μαύρο φτέρωμα με λευκό στο στήθος και σημάδια στο πρόσωπο που τους κάνουν εύκολα αναγνωρίσιμους. Ζουν σε αποικίες κατά μήκος των ακτών και τα νησιά, τρέφονται κυρίως με ψάρια και και κάνουν τις φωλιές τους σε τρύπες ή κάτω από βράχους. Το είδος τους μάλιστα θεωρείται κρίσιμα απειλούμενο, καθώς οι πληθυσμοί μειώνονται λόγω απώλειας οικοτόπου, υπεραλίευσης, ρύπανσης και αλλαγών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η εταιρεία Hyphen, που ηγείται της επένδυσης, υποστηρίζει ότι λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά περιβαλλοντολόγοι και ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι βιομηχανοποιημένες χώρες, όπως η Γερμανία που χρηματοδοτεί το έργο, εφαρμόζουν διπλά μέτρα, επιβαρύνοντας τη Ναμίμπια με τους κινδύνους.

Η πρόκληση παραμένει στο να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Το μέλλον της επένδυσης θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η ανάπτυξη θα συνδυαστεί με σεβασμό προς τη φύση και την τοπική κοινότητα.

Με πληροφορίες από BBC