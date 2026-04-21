Γιατί η viral φωτογραφία με τον βραδύποδα που «αγκαλιάζει» έναν στύλο προκαλεί ανησυχία;

Ο φωτογράφος Emmanuel Tardy εξασφάλισε ένα στιγμιότυπο που είναι εντυπωσιακό και, παράλληλα, λειτουργεί ως προειδοποίηση για το πώς ο άνθρωπος διαταράσσει τους φυσικούς βιότοπους, αναγκάζοντας ζώα όπως οι βραδύποδες να κινούνται εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος.

Στο στιγμιότυπο πρωταγωνιστεί ένας βραδύποδας, ο οποίος έχει «γαντζωθεί» σε έναν στύλο. Τη φωτογραφία αναδημοσίευσε το National Geographic μέσα από το επίσημο προφίλ του στο Instagram, αναφέροντας στη λεζάντα ότι ο Γάλλος φωτογράφος απαθανάτισε τον βραδύποδα «αφού είχε ήδη προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς διέσχιζε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο Ελ Τάνκε της Κόστα Ρίκα, όπου η ανάπτυξη κατακερματίζει τους βιότοπους».

Παράλληλα, στην ανάρτησή του, το National Geographic παρέθεσε και μέρος των δηλώσεων του Tardy για τη στιγμή που τράβηξε τη φωτογραφία. «Η στιγμή έχει χαραχτεί στη μνήμη μου, βλέποντας αυτόν τον βραδύποδα να κινείται αργά σε μια περιοχή που δεν ήταν πλέον πραγματικά δική του», τόνισε.

Το μήνυμα πίσω από τη φωτογραφία του βραδύποδα

Σύμφωνα με το Natural History Museum, το οποίο συμπεριέλαβε τη φωτογραφία στη συλλογή του, ο Tardy εντόπισε τον βραδύποδα να έχει γαντζωθεί σφιχτά σε έναν στύλο ανάμεσα σε συρματοπλέγματα.

Η κυκλοφορία επιβραδύνθηκε σημαντικά την ώρα που ο βραδύποδας διέσχιζε τον δρόμο, μέχρι να φτάσει στον στύλο, από τον οποίο πιάστηκε γερά. Για να μην προκαλέσει επιπλέον στρες στο ζώο, ο φωτογράφος περίμενε υπομονετικά να απομακρυνθεί ο κόσμος από το σημείο πριν τραβήξει τη φωτογραφία.

Καθώς οι φυσικοί τους βιότοποι κατακερματίζονται όλο και περισσότερο, οι βραδύποδες αναγκάζονται να κινούνται ολοένα και συχνότερα στο έδαφος για να φτάσουν στο επόμενο δέντρο, όπου βρίσκουν ασφάλεια.

Με πληροφορίες από National Geographic, Natural History Museum

