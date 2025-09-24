Για πρώτη φορά καταγράφηκε ζευγάρωμα καρχαριών ενός απειλούμενου είδους και μάλιστα σε τρίο

Μια πρωτοφανής στιγμή κατέγραψε θαλάσσιος βιολόγος στη Νέα Καληδονία. Δύο αρσενικοί καρχαρίες-λεοπάρδαλη (Triakis semifasciata) και μία θηλυκή εθεάθησαν να ζευγαρώνουν, σε μια σκηνή που βιντεοσκοπήθηκε επί μιάμιση ώρα και θεωρείται ορόσημο για τη μελέτη του απειλούμενου είδους.

Το περιστατικό, που βιντεοσκοπήθηκε επί μιάμιση ώρα, θεωρείται σταθμός για την επιστημονική μελέτη του απειλούμενου είδους.

Τη σκηνή κατέγραψε ο Ούγκο Λασός, θαλάσσιος βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Sunshine Coast της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια κατάδυσης στη Νέα Καληδονία, γαλλικό έδαφος στον Ειρηνικό. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Ethology.

Ο Λασός εξήγησε στο CNN ότι τέτοιες παρατηρήσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες σε οποιοδήποτε είδος καρχαρία. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές είχαν δει μόνο σκηνές «φλερτ», με αρσενικά να καταδιώκουν θηλυκά, αλλά ποτέ την πράξη του ζευγαρώματος.

Οι καρχαρίες-λεοπάρδαλη ζουν κυρίως στον Ινδικό και στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, όμως οι πληθυσμοί τους μειώνονται δραματικά. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) τους κατατάσσει στα απειλούμενα είδη.

Φωτ: Hugo Lassauce/UniSC/Aquarium des Lagons

Κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις 12 Ιουλίου 2024, ο Λασός αντίκρισε δύο αρσενικούς καρχαρίες να κρατούν με το στόμα τους τα πτερύγια μιας θηλυκής, προσπαθώντας να την ακινητοποιήσουν. Η σκηνή ήταν χαοτική, με τη θηλυκή να παλεύει να ξεφύγει, και ο ερευνητής αντιλαμβανόμενος τη σημασία της στιγμής άρχισε να καταγράφει σε βίντεο που διήρκεσε ενενήντα λεπτά, την πρώτη γνωστή καταγραφή ζευγαρώματος του είδους στην άγρια φύση. Σύμφωνα με τη μελέτη, και οι τρεις καρχαρίες είχαν μήκος περίπου 2,3 μέτρα και βρίσκονταν στον βυθό. Τα δύο αρσενικά κράτησαν τη θηλυκή για περισσότερο από μία ώρα, ενώ εκείνη προσπαθούσε κατά διαστήματα να ξεφύγει.

Τελικά, ο πρώτος αρσενικός ζευγάρωσε για 63 δευτερόλεπτα και ο δεύτερος για 47. Αμέσως μετά, οι δύο αρσενικοί ξάπλωσαν ακίνητοι στον πυθμένα, εξαντλημένοι, ενώ η θηλυκή απομακρύνθηκε κολυμπώντας.

Φωτ: Hugo Lassauce/UniSC/Aquarium des Lagons

Ο Λασός σημείωσε ότι η διαδικασία είναι εξαιρετικά επίπονη για τα αρσενικά: «Το να συγκρατείς μια θηλυκή που συνεχώς προσπαθεί να ελευθερωθεί και να ζευγαρώνεις ενώ κολυμπάς, εξαντλεί εντελώς τον οργανισμό. Μετά το ζευγάρωμα ο αρσενικός μένει ακίνητος στον βυθό για λίγα λεπτά, μέχρι να ανακτήσει δυνάμεις».

Η παρατήρηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη έρευνα για τη συμπεριφορά αναπαραγωγής και την οικολογία των καρχαριών-λεοπάρδαλης, που ο Λασός διεξάγει σε συνεργασία με το τοπικό ενυδρείο Aquarium des Lagons στη Νέα Καληδονία. Οι καρχαρίες συγκεντρώνονται στην περιοχή συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου και οι επιστήμονες υποπτεύονταν ότι αυτό σχετίζεται με την αναπαραγωγή, κάτι που πλέον επιβεβαιώνεται.

Όπως τόνισε ο Λασός, τα δεδομένα αυτά είναι κρίσιμα για την προστασία του είδους: «Η συγκεκριμένη παρατήρηση μάς δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη διαδικασία αναπαραγωγής, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, για παράδειγμα, στη βελτίωση των πρωτοκόλλων τεχνητής γονιμοποίησης». Ο ίδιος εργάζεται και με την παγκόσμια πρωτοβουλία διατήρησης ReShark, η οποία στοχεύει στη διάσωση απειλούμενων ειδών καρχαριών.

Το επόμενο βήμα της έρευνας θα είναι η μελέτη των περιοχών όπου τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους, καθώς και η παρακολούθηση της κίνησης των νεογέννητων καρχαριών στην άγρια φύση. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τέτοιες παρατηρήσεις θα βοηθήσουν να διαμορφωθούν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διατήρησης για ένα είδος που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση.

Με πληροφορίες από CNN