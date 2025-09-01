Φύκια και Αχινοί: Το «ξεχασμένο δάσος» κάτω από τη θάλασσα της Καλιφόρνια που επιστρέφει στη ζωή

Σε μια μουντή Τρίτη του Ιουλίου, οι δύτες Mitch Johnson και Sean Taylor φορούν τις στολές τους στο μικρό ερευνητικό σκάφος Xenarcha, στα ανοικτά του Rancho Palos Verdes, νότια του Λος Άντζελες. Κάτω από την επιφάνεια, ένα άλλοτε πανίσχυρο δάσος από γιγάντια φύκια (kelp) κυματίζει σαν πράσινα μαλλιά γοργόνας στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Πριν από δύο δεκαετίες, αυτά τα φύκια κάλυπταν χιλιάδες στρέμματα. Σήμερα, το 80% έχει χαθεί λόγω υπερθέρμανσης των θαλασσών, ρύπανσης, υπεραλίευσης και κυρίως εξαιτίας των μωβ αχινών που καταστρέφουν τα νεαρά φύκια.

Για να σωθεί αυτό το «ξεχασμένο δάσος», επιστήμονες της Bay Foundation έχουν οργανώσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης φύκιας στον κόσμο. Δεκάδες δύτες-εθελοντές, μαζί με ψαράδες, έχουν αφιερώσει περισσότερες από 15.500 ώρες κάτω από το νερό, καταστρέφοντας πάνω από 5,8 εκατομμύρια μωβ αχινούς. Το αποτέλεσμα; Τα φύκια επέστρεψαν, δημιουργώντας ξανά ένα καταφύγιο για πάνω από 800 είδη θαλάσσιας ζωής.

Ο Tom Ford, CEO της Bay Foundation, αποκαλεί αυτά τα υποθαλάσσια δάση «τα σεκόγια της θάλασσας». Δεν είναι τυχαίο: απορροφούν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, μειώνουν τη δύναμη των καταιγίδων και καθαρίζουν τα νερά. Οι δύτες μιλούν για εμπειρία που μοιάζει με παραμύθι – «σαν να πετάς μέσα σε έναν κατακόμβη φωτός και ζωής».

Η αποκατάσταση, όμως, δεν ήταν εύκολη. Οι αχινοί είχαν κατακλύσει τα βυθισμένα «λιβάδια», οι θαλάσσιες ενυδρίδες που τους έτρωγαν είχαν σχεδόν εξαφανιστεί, ενώ η ρύπανση από τοξικά απόβλητα και κατολισθήσεις είχε πνίξει τα πάντα. Παρ’ όλα αυτά, με επιμονή και συλλογική προσπάθεια, οι περιοχές άρχισαν να «αναπνέουν» ξανά.

Τα οφέλη είναι ήδη ορατά: οι ψαράδες βλέπουν τους πολύτιμους κόκκινους αχινούς τους να μεγαλώνουν 168% περισσότερο, τα ψάρια να επιστρέφουν και την ποιότητα του νερού να βελτιώνεται.

Το παράδειγμα της Καλιφόρνιας μπορεί να εμπνεύσει ανάλογες δράσεις σε όλο τον κόσμο – από την Τασμανία μέχρι τη Νότια Κορέα. Κι αν και η κλιματική κρίση παραμένει απειλή, τα φύκια αποδεικνύουν ότι είναι απίστευτα ανθεκτικά.

Ίσως, τελικά, αυτά τα «παραμυθένια δάση» της θάλασσας να κρύβουν το κλειδί για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Με πληροφορίες από Guardian