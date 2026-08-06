Φωτιά στα Μέγαρα: Η φωτογραφία του χωματόφρυνου που διασώθηκε

Οι φωτιές που έπληξαν τη Δυτική Αττική δεν άφησαν πίσω τους μόνο καμένες εκτάσεις και υλικές ζημιές, αλλά και αμέτρητα άγρια ζώα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις φλόγες.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση εθελοντών, αρκετά από αυτά κατάφεραν να διασωθούν. Ανάμεσά τους και ένας χωματόφρυνος, τον οποίο περιέθαλψε η ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής), προτού επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Μέσα από ανάρτησή της στο Facebook την Τετάρτη 5 Αυγούστου, η ΑΝΙΜΑ δημοσίευσε φωτογραφία του αμφιβίου και έστειλε το δικό της μήνυμα για τις απώλειες που αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές.

«Χωματόφρυνος διασωθείς από τη φωτιά στα Μέγαρα. Τον φιλοξενήσαμε ένα βράδυ και απόψε επιστρέφεται κοντά στο μέρος που βρέθηκε, μιας και η φωτιά πλέον έσβησε. Δεν ήταν όμως όλα τα άγρια πλάσματα τόσο τυχερά...», έγραψε ο σύλλογος, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για ενίσχυση και στήριξη του έργου του.