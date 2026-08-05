Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» ενδέχεται να οδηγήσει 50 εκατ. ανθρώπους σε κατάσταση οξείας πείνας πριν το τέλος του 2027

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κατάσταση οξείας πείνας πριν από το τέλος του επόμενου έτους, λόγω του καιρικού φαινομένου «Ελ Νίνιο» που εξελίσσεται ραγδαία.

Αυτό έρχεται να προστεθεί στα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που ήδη αντιμετωπίζουν επικίνδυνα επίπεδα πείνας, λόγω της πολυετούς ξηρασίας σε περιοχές της Αφρικής και της πίεσης στις τιμές των τροφίμων που ασκεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Ακόμη και αν το προβλεπόμενο φαινόμενο «Ελ Νίνιο» είναι λιγότερο έντονο από ό,τι έχουν συμπεράνει ορισμένα μοντέλα, θα οδηγήσει πολλές χώρες στο χείλος της καταστροφής, προσθέτοντας περισσότερο από το ένα πέμπτο στα 225 εκατομμύρια άτομα σε 45 χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε την Τετάρτη το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ.

Η Κεντρική και η Νότια Αμερική, η Καραϊβική και η νότια Αφρική είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο, σύμφωνα με την ανάλυση. Στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία είναι πιθανό να σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη γεωργία και στους αγρότες.

Ανησυχία για τις επιπτώσεις του νέου «Ελ Νίνιο»

Το φετινό φαινόμενο «Ελ Νίνιο» – ένα μετεωρολογικό σύστημα που αναπτύσσεται κάθε λίγα χρόνια στον Ειρηνικό Ωκεανό και επιφέρει αλλαγές στα πρότυπα βροχοπτώσεων σε όλο τον κόσμο – διαμορφώνεται ως το ισχυρότερο των τελευταίων τουλάχιστον 70 ετών. Ορισμένοι το αποκαλούν «σούπερ Ελ Νίνιο», αν και ο όρος αυτός δεν αναγνωρίζεται επίσημα.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι επιπτώσεις και η έντασή του επηρεάζονται σημαντικά από την κλιματική κρίση. Νωρίτερα φέτος, ειδικοί ανέφεραν ότι ένα ισχυρό φαινόμενο «Ελ Νίνιο» θα μπορούσε να συνδυαστεί με την παγκόσμια υπερθέρμανση και να οδηγήσει στο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, είτε φέτος είτε, πιο πιθανό, το 2027.

Οι αναλυτές του ιδιωτικού τομέα έχουν ήδη προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις του φαινομένου «Ελ Νίνιο» στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων, αλλά η έκθεση που δημοσίευσε το WFP είναι η πρώτη που εξετάζει λεπτομερώς το ζήτημα της παγκόσμιας πείνας. Το WFP δήλωσε ότι ελπίζει να μετριάσει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων μέσω συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και «προληπτικών» προσπαθειών παροχής βοήθειας, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τουλάχιστον 80 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συνέπειες θα εξακολουθήσουν να είναι εκτεταμένες, καθώς οι αγρότες ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες από μία καλλιεργητικές περιόδους για να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους σε τρόφιμα. Στη νότια Αφρική, για παράδειγμα, η κύρια καλλιεργητική περίοδος εκτείνεται από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους έως τον Μάρτιο του 2027, αλλά οι χειρότερες επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές περίπου εννέα μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια της περιόδου έλλειψης τροφίμων που ακολουθεί τη συγκομιδή.

«Η μεγαλύτερη επίπτωση στην επισιτιστική ασφάλεια, στη νότια Αφρική, θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου έλλειψης τροφίμων του 2027-2028», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Τσούλαρτον, διευθυντής της υπηρεσίας για το κλίμα και την ανθεκτικότητα του WFP.

Οι αγρότες θα πρέπει να προστατευθούν σε κάποιο βαθμό από τα παρατεταμένα οφέλη της περσινής συγκομιδής, η οποία ήταν ασυνήθιστα καλή. «Στα τέλη του 2025, οι τιμές των τροφίμων κυμαίνονταν σε ευνοϊκά επίπεδα, αν και υπήρξε ανοδική πίεση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ζαν-Μαρτέν Μπάουερ, διευθυντής της υπηρεσίας επισιτιστικής ασφάλειας του WFP.

Προειδοποιήσεις για προβλήματα από την ακραία ζέστη και τις λίγες βροχοπτώσεις

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου «Ελ Νίνιο» της περιόδου 2015-16, περίπου 60 έως 100 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, τον όρο που χρησιμοποιεί το WFP για να περιγράψει την πείνα που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της λιμοκτονίας. Εκείνα τα χρόνια, το WFP δεν είχε ακόμη θέσει σε εφαρμογή τις επικαιροποιημένες προληπτικές του δράσεις, οπότε οι ειδικοί του ελπίζουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα της φετινής χρονιάς θα έχουν μικρότερο αντίκτυπο, ακόμη και αν το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» είναι πιο έντονο.

Ωστόσο, ο Τσούλαρτον ανέφερε ότι οι προσπάθειες παρεμποδίστηκαν από την έλλειψη στοιχείων, καθώς ορισμένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων είχαν διακοπεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Τα δεδομένα του WFP καλύπτουν τις 45 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και για τις οποίες υπάρχουν βασικές εκτιμήσεις σχετικά με την επισιτιστική ανασφάλεια. Ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον επιπτώσεις εκτός αυτών των περιοχών που έχουν πληγεί σοβαρά.

Οι τιμές των τροφίμων ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στις 45 χώρες που εξετάστηκαν, ανέφερε ο Μπάουερ. «Αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από τις επιλογές που θα κάνουν οι χώρες εξαγωγής. Είναι πολύ σημαντικό να αποφευχθεί μια κατάσταση όπου μεγάλες χώρες θα σταματήσουν τις εξαγωγές τροφίμων», είπε. «Σε περιφερειακό επίπεδο, θα μπορούσαν σίγουρα να υπάρξουν υψηλές τιμές και [προβλήματα με] την πρόσβαση στα τρόφιμα».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη, οι αγρότες προειδοποιούν για τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης και της έλλειψης βροχοπτώσεων στις συγκομιδές τους, ενώ οι λιανοπωλητές προετοιμάζονται για υψηλότερες τιμές.

Με πληροφορίες από Guardian