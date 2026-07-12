Ευρώπη: Ανησυχία για την υγεία των πελαργών λόγω του «γρήγορου φαγητού» από τις χωματερές

Οι πελαργοί αυξάνουν το βάρος τους τρώγοντας κυριολεκτικά «σκουπίδια», σύμφωνα με έρευνα.

Όπως αναδεικνύει η έρευνα τα πουλιά αυτά, τα οποία στο παρελθόν κινδύνευαν με εξαφάνιση, αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους, καθώς τρέφονται όλο και περισσότερο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής προσφέρουν στους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στην Ευρώπη γεύματα που φαίνονται γρήγορα και βολικά. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ενδέχεται να λαμβάνουν μια βραχυπρόθεσμη ενεργειακή ώθηση, με κόστος κρυφές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία τους.

Αλλαγές στη διατροφή και το DNA των πελαργών

Η έρευνα επισημαίνει μια περίπλοκη αντιπαράθεση: η τροφή από τις χωματερές μπορεί να βοηθά το είδος, που κάποτε ήταν απειλούμενο, να αναπτυχθεί και να εξοικονομήσει ενέργεια, συμβάλλοντας στην αύξηση του πληθυσμού του, αλλά μπορεί επίσης να μεταβάλλει τον οργανισμό τους με τρόπους που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Παρότι κάποτε ήταν γνωστοί για τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, ορισμένοι πληθυσμοί έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους, καθώς τα απορριφθέντα τρόφιμα έχουν γίνει ευκολότερο να βρεθούν από τα φυσικά θηράματα.

Οι πελαργοί που αναζητούν τροφή σε χώρους υγειονομικής ταφής μπορούν να διαλέγουν ανάμεσα σε ανθρώπινα απορρίμματα τροφίμων, υπολείμματα κρέατος, έντομα, τρωκτικά και γαιοσκώληκες, ενώ ξοδεύουν λιγότερη ενέργεια από ό,τι αν έψαχναν σε χωράφια και υγρότοπους. Ωστόσο, οι ίδιοι χώροι μπορούν να εκθέσουν τα πουλιά σε πλαστικά, σύρματα, γυαλί και βαρέα μέταλλα, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το αν αυτή η διατροφή με «γρήγορο φαγητό» τα βοηθά ή τα βλάπτει.

Ο Ανούστουπ Μπαντιοπαντιάι, διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής της Βιέννης που συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή αποβλήτων δημιουργούσε νέες ευκαιρίες διατροφής για την άγρια φύση, αλλά οι συνέπειες για τους πελαργούς παρέμεναν αμφιλεγόμενες.

Οι ερευνητές μελέτησαν τους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στην Πολωνία, όπου τα πουλιά έχουν αρχίσει να τρέφονται περισσότερο από χώρους υγειονομικής ταφής κατά την τελευταία δεκαετία. Σε αντίθεση με ορισμένους πληθυσμούς της Δυτικής Ευρώπης, τα περισσότερα από αυτά τα πουλιά εξακολουθούν να βασίζονται κυρίως σε φυσικά θηράματα, δίνοντας έτσι στους ερευνητές την ευκαιρία να συγκρίνουν μεμονωμένους λευκούς πελαργούς που χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης τροφής.

Τα πρώτα τους ευρήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Εταιρείας Πειραματικής Βιολογίας στη Φλωρεντία, υποδηλώνουν ότι οι πελαργοί που τρέφονται από χώρους υγειονομικής ταφής τείνουν να έχουν μεγαλύτερη σωματική μάζα και υψηλότερα αποθέματα ενέργειας σε σύγκριση με εκείνους που τρέφονται με φυσικό τρόπο.

«Μπορούν να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην αναζήτηση τροφής και ενδεχομένως να διοχετεύουν αυτόν τον χρόνο και την ενέργεια σε άλλες δραστηριότητες, όπως η αναπαραγωγή», δήλωσε ο Μπαντιοπαντιάι. «Οι συνεργάτες μας από την Πολωνία διαπίστωσαν επίσης ότι οι λευκοί πελαργοί χρησιμοποιούν τις χωματερές κυρίως στα μέσα της περιόδου αναπαραγωγής, όταν οι διατροφικές ανάγκες των νεοσσών βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους».

Ωστόσο, αυτά τα οφέλη συνοδεύονται από κινδύνους. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις βλάβης στο DNA που συνδέεται με τη διατροφή από χώρους υγειονομικής ταφής πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο στα νεαρά πουλιά – όταν τα νεοσσοί ήταν «μόλις περίπου μιας εβδομάδας».

Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι η ευκολία και η εξάρτηση από την αναζήτηση τροφής σε χώρους υγειονομικής ταφής ως πηγή διατροφής ενδέχεται να επηρεάζουν τα μεταναστευτικά πρότυπα, όπως συνέβη και με τους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στη Δυτική Ευρώπη. Ο Μπαντιοπαντιάι δήλωσε: «Οι λευκοί πελαργοί της Ιβηρικής χερσονήσου έχουν μετατραπεί από αποκλειστικά μεταναστευτικούς σε μερικώς μεταναστευτικούς, ή ακόμη και στάσιμους, κυρίως λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και, κυρίως, της διαθεσιμότητας συμπληρωματικής τροφής από χώρους υγειονομικής ταφής».

Το «junk food» των πελαργών

Η καθηγήτρια Αλντίνα Φράνκο, οικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας (UEA), η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι η μελέτη άνοιξε νέους ορίζοντες εξετάζοντας την επίδραση των ρύπων στους πελαργούς.

Τα τρόφιμα που βρίσκονται στους χώρους υγειονομικής ταφής είναι σαν «πρόχειρο φαγητό» για τα πουλιά, είπε. «Είναι τρόφιμα που σαπίζουν, είναι κακής ποιότητας και πιθανώς έχουν υψηλή ενεργειακή αξία. Έτσι, μπορούν να βρουν υπολείμματα μπριζόλας ή ψαριού, ό,τι πετάμε στους χώρους υγειονομικής ταφής».

Η Φράνκο πρόσθεσε ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη: «Είναι αλήθεια ότι μπορεί να είναι επιβλαβές για μεμονωμένους πελαργούς να τρώνε αυτού του είδους τα τρόφιμα, τα οποία μπορεί να περιέχουν ρύπους και να μεταδίδουν ασθένειες. Όμως, από τη σκοπιά του πληθυσμού, αν έχουμε 500 πελαργούς που πηγαίνουν σε μια χωματερή, ίσως μερικοί να πεθάνουν από την κατανάλωση αυτών των μολυσμένων τροφών, αλλά η πλειοψηφία θα ωφεληθεί στην πραγματικότητα από την πρόσθετη τροφή».

Το ζήτημα γίνεται όλο και πιο επείγον, καθώς η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους υγειονομικής ταφής μειώνεται στην Ευρώπη λόγω αλλαγών στις πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τον αριθμό, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγική επιτυχία των πελαργών που βασίζονται σε αυτούς ως πηγές τροφής.

Η Φράνκο ανέφερε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό λόγο ανησυχίας για τους πληθυσμούς των λευκών πελαργών που έχουν συνηθίσει να αναζητούν τροφή στους χώρους υγειονομικής ταφής.

«Από τη μία πλευρά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρέχουμε τροφή στους κήπους μας μέσω των ταϊστρών για πουλιά. Οι χώροι υγειονομικής ταφής αποτελούν απόβλητα που δεν χρησιμοποιούμε και το ερώτημα είναι: δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε σε ορισμένα είδη να επωφεληθούν από αυτούς τους πόρους που δεν χρειαζόμαστε πλέον; Οι πληθυσμοί του λευκού πελαργού μειώνονταν μέχρι τη δεκαετία του 1980. Είχαν εξαφανιστεί από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και τώρα έχουν επανεισαχθεί στη Σουηδία, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις πρόσφατα».

Η Φράνκο πρόσθεσε: «Θα μειωθούν οι πληθυσμοί των πελαργών αν τους εμποδίσουμε εντελώς να έχουν πρόσβαση στα οργανικά μας απόβλητα; Νομίζω ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο και πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά».

Με πληροφορίες από Guardian