Έρευνα: Οι άνθρωποι υποτιμούν τις επιπτώσεις των πράξεών τους στο κλίμα - Ποιος ο ρόλος των σκυλιών

Φαίνεται ότι πολλοί Αμερικανοί δεν είναι ιδιαίτερα ικανοί να προσδιορίσουν ποιες προσωπικές ενέργεις συμβάλλουν περισσότερο στην κλιματική αλλαγή.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι, όταν τους ζητήθηκε να κατατάξουν δράσεις, όπως η αντικατάσταση ενός αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί βενζίνη με ένα ηλεκτρικό, η κοινή χρήση αυτοκινήτου ή η μείωση της σπατάλης τροφίμων, οι συμμετέχοντες δεν ήταν πολύ ακριβείς στην εκτίμηση του βαθμού στον οποίο αυτές οι δράσεις συνέβαλαν στην κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται κυρίως από την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου που συμβαίνει όταν καίγονται καύσιμα όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο και ο άνθρακας.

«Οι άνθρωποι αποδίδουν υπερβολική σημασία σε ενέργειες που στην πραγματικότητα έχουν πολύ μικρή επίδραση, όπως η ανακύκλωση, και υποτιμούν την πραγματική επίδραση στο άνθρακα συμπεριφορών που είναι πολύ πιο έντονες σε άνθρακα, όπως οι πτήσεις ή η κατανάλωση κρέατος», δήλωσε η Madalina Vlasceanu, συν-συγγραφέας της έκθεσης και καθηγήτρια περιβαλλοντικών κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Οι τρεις σημαντικότερες ατομικές ενέργειες που βοηθούν το κλίμα - συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής πτήσεων με αεροπλάνο, της επιλογής να μην αποκτήσει κανείς σκύλο και της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας - ήταν επίσης εκείνες που οι συμμετέχοντες υποτίμησαν περισσότερο.

Αντίθετα, οι ενέργειες με τη μικρότερη επίδραση ήταν η μετάβαση σε πιο αποδοτικές συσκευές και η αντικατάσταση των λαμπτήρων, η ανακύκλωση και η μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο ρούχων. Αυτές ήταν τρεις από τις τέσσερις πιο υπερεκτιμημένες ενέργειες στην έρευνα.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη λανθασμένη αντίληψη

Η Vlasceanu είπε ότι το μάρκετινγκ εστιάζει περισσότερο στην ανακύκλωση και στη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων, παρά στο γιατί οι πτήσεις ή η απόκτηση σκύλου είναι σχετικά επιβαρυντικές για το κλίμα, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτές τις ενέργειες.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος παίζει επίσης ρόλο.

«Μπορείς να δεις το μπουκάλι να ανακυκλώνεται. Αυτό είναι ορατό. Ενώ οι εκπομπές άνθρακα είναι αόρατες στο ανθρώπινο μάτι. Γι’ αυτό δεν συνδέουμε εύκολα τις εκπομπές με τις πτήσεις», είπε η Jiaying Zhao, η οποία διδάσκει ψυχολογία και βιωσιμότητα στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας.

Η Zhao πρόσθεσε ότι είναι πιο εύκολο να σκεφτόμαστε ενέργειες που κάνουμε πιο συχνά. «Η ανακύκλωση είναι σχεδόν καθημερινή πράξη, ενώ τα ταξίδια με αεροπλάνο είναι λιγότερο συχνά. Συζητούνται λιγότερο», είπε. «Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη ψυχολογική βαρύτητα στην ανακύκλωση.»

Φυσικά, υπάρχει επίσης πολλή παραπλανητική πληροφορία. Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες προβάλλουν την ανακύκλωση που κάνουν, χωρίς να ενημερώνουν το κοινό για τη ρύπανση που προκύπτει από τη συνολική λειτουργία τους.

Ποιος ο ρόλος των σκύλων

Οι σκύλοι καταναλώνουν πολύ κρέας, και το κρέας αποτελεί σημαντικό παράγοντα συμβολής στην κλιματική αλλαγή. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά από τα εκτρεφόμενα ζώα, που προορίζονται για τροφή, απελευθερώνουν μεθάνιο, ένα αέριο του θερμοκηπίου που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Το βοδινό κρέας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, εν μέρει επειδή σε πολλά μέρη του κόσμου τα βοοειδή εκτρέφονται σε εκτάσεις που έχουν αποψιλωθεί παράνομα. Δεδομένου ότι τα δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, το πιο διαδεδομένο αέριο του θερμοκηπίου, η κοπή τους με σκοπό την εκτροφή βοοειδών αποτελεί διπλό πλήγμα.

«Οι άνθρωποι απλά δεν συνδέουν τα κατοικίδια ζώα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η σχέση δεν είναι ξεκάθαρη στο μυαλό τους», σημείωσε η Zhao.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα κατοικίδια ίδια. Η Zhao έχει ένα σκύλο και τρία κουνέλια.

«Θα μπορούσα να υιοθετήσω 100 κουνέλια και οι εκπομπές τους δεν θα πλησίαζαν καν αυτές ενός σκύλου, επειδή ο σκύλος μου είναι σαρκοφάγος», εξηγεί.

Ο ιδιοκτήτης ενός σαρκοφάγου κατοικίδιου μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπό του αναζητώντας τροφή που δεν προέρχεται από βοδινό κρέας. Η Zhao, για παράδειγμα, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμα άνθρακα του σκύλου της, ταΐζοντάς τον με πηγές πρωτεΐνης, όπως θαλασσινά και γαλοπούλα.

Με πληροφορίες από AP News