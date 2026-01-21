Έρευνα: Το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από μόλις 32 εταιρείες ορυκτών καυσίμων

Μόλις 32 εταιρείες ορυκτών καυσίμων ευθύνονταν για το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που τροφοδότησαν την κλιματική κρίση το 2024, από 36 που ήταν το 2023, όπως αποκαλύπτει έκθεση.

Η Saudi Aramco ήταν ο μεγαλύτερος ρυπαντής υπό κρατικό έλεγχο, ενώ η ExxonMobil ο μεγαλύτερος ρυπαντής ιδιωτικών επενδυτών. Επικριτές κατηγόρησαν τις εταιρείες ότι «υπονομεύουν τη δράση για το κλίμα» και ότι «βρίσκονται στη λάθος πλευρά της Ιστορίας».

Οι κρατικές εταιρείες ορυκτών καυσίμων αποτελούσαν τις 17 από τις 20 μεγαλύτερες πηγές εκπομπών, σύμφωνα με την έκθεση Carbon Majors, κάτι που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, υπογραμμίζει τα πολιτικά εμπόδια στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Και οι 17 ελέγχονται από χώρες που αντιτάχθηκαν σε προτεινόμενη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα Cop30 τον Δεκέμβριο, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Περισσότερες από 80 άλλες χώρες είχαν στηρίξει το σχέδιο κατάργησης.

Η Saudi Aramco ευθυνόταν για 1,7 δισ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), μεγάλο μέρος των οποίων προερχόταν από εξαγόμενο πετρέλαιο. Αν ήταν χώρα, η Aramco θα ήταν ο πέμπτος μεγαλύτερος ρυπαντής άνθρακα στον κόσμο, ακριβώς πίσω από τη Ρωσία. Η παραγωγή ορυκτών καυσίμων της ExxonMobil οδήγησε σε 610 εκατ. τόνους CO₂ — θα ήταν ο ένατος μεγαλύτερος ρυπαντής, μπροστά από τη Νότια Κορέα.

Μετά από μια προσωρινή κάμψη κατά την πανδημία Covid, η συνεχιζόμενη καύση ορυκτών καυσίμων έχει οδηγήσει τις εκπομπές άνθρακα να επανέλθουν στην ετήσια άνοδό τους, καταγράφοντας κάθε χρόνο νέα ιστορικά υψηλά. Για να επιτευχθεί ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού, οι εκπομπές θα έπρεπε να μειωθούν κατά 45% έως το 2030, ένας στόχος που πλέον θεωρείται ανέφικτος. Ωστόσο, όπως τονίζουν ειδικοί, ο περιορισμός της υπέρβασης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς κάθε κλάσμα βαθμού επιδείνωσης επιβαρύνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις κοινότητες.

Υπενθυμίζεται πως η Συμφωνία του Παρισιού είναι η διεθνής συμφωνία για το κλίμα που υιοθετήθηκε το 2015 και θέτει το πλαίσιο για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Με βάση αυτήν, στόχος είναι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας να περιοριστεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

