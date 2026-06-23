Επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία μετά από δύο φωτιές που έπληξαν τη Γροιλανδία μέσα σε μία εβδομάδα

Οι επιστήμονες εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά την εκδήλωση δύο πυρκαγιών σε διάστημα μιας εβδομάδας στη Γροιλανδία στις αρχές αυτού του μήνα.

Όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες, στις 14 και 15 Ιουνίου μαίνονταν πυρκαγιές κοντά στο Σισιμιούτ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γροιλανδίας και δημοφιλές τουριστικό κέντρο, ενώ μια δεύτερη πυρκαγιά έπληξε το Κουγιαλέκ, στο νότιο άκρο του νησιού, στις 17 Ιουνίου.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της Γροιλανδίας, ενός σε μεγάλο βαθμό αυτόνομου εδάφους, καλύπτεται από τεράστιους παγετώνες και παχιά στρώματα πάγου, ένα σημαντικό τμήμα της είναι απαλλαγμένο από πάγο και καλύπτεται από τούνδρα. Οι πυρκαγιές σε αυτές τις περιοχές είναι σπάνιες, αλλά γίνονται όλο και πιο συχνές.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ξέσπασαν δύο πυρκαγιές τόσο νωρίς το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο. «Οι πυρκαγιές βλάστησης στα υψηλά βόρεια γεωγραφικά πλάτη είναι πιο συνηθισμένες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», δήλωσε ο Δρ Μαρκ Πάρινγκτον, ανώτερος επιστήμονας στην Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus.

Προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένες φωτιές στη Γροιλανδία

Η Σόνια Ντίαζ, επιστήμονας στη Μονάδα Έρευνας Περιβαλλοντικών Αλλαγών του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, η οποία διεξήγαγε επιτόπια έρευνα στη Γροιλανδία μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά το 2019, δήλωσε ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν πρωτόγνωρη, αλλά ότι φαινόταν «αρκετά ακραίο» να βλέπει κανείς το νησί να καίγεται τόσο νωρίς μέσα στο έτος.

«Οι υγρές [συνθήκες] και το χιόνι δεν ευνοούν την ανάφλεξη και την εξάπλωση της φωτιάς», είπε. «Οι συνθήκες πρέπει να είναι αρκετά ζεστές και ξηρές».

Ο Ινούνγκουακ Έιγιλ Λούντμπλαντ, υπεύθυνος διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων του δήμου Κεκκάτα, στον οποίο ανήκει το Σισιμιούτ, δήλωσε ότι οι πυρκαγιές εκεί ξέσπασαν αφού «κάποιος χρησιμοποίησε τη φωτιά απερίσκεπτα. Δεν είχαμε πολύ χιόνι φέτος το χειμώνα και, επιπλέον, οι βροχοπτώσεις ήταν ελάχιστες, γι’ αυτό και το έδαφος είναι πολύ ξηρό».

Ο Μίκι Σίκεμσεν, υπεύθυνος διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων του δήμου Κουγιαλέκ, δήλωσε ότι η άμεση αιτία της πυρκαγιάς στην περιοχή δεν είναι ακόμη γνωστή, αλλά πρόσθεσε: «Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ασυνήθιστα ξηρές φέτος και δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές βροχοπτώσεις από τον Μάιο, γεγονός που έχει αφήσει τη βλάστηση πολύ ξηρή και εξαιρετικά εύφλεκτη».

Ο ανθρωπολόγος Πέλε Τέισνερ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γροιλανδίας, δήλωσε ότι η ξηρότητα του εδάφους σημαίνει ότι «μπορούν να αναμένονται περισσότερες πυρκαγιές».

Μια μελέτη για τις πυρκαγιές στις περιοχές της δυτικής Γροιλανδίας που δεν καλύπτονται από πάγο δεν εντόπισε καμία πυρκαγιά από το 1995 έως το 2007. Στη συνέχεια, κατέγραψε 21 ξεχωριστά περιστατικά μεταξύ του 2008 και του 2020, με μεγάλες πυρκαγιές το 2017 και το 2019.

Η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας στην Αρκτική τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη. Ο Πάρινγκτον ανέφερε ότι ήταν «δύσκολο» να προσδιοριστεί γιατί οι πρόσφατες πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα από το συνηθισμένο, αλλά ότι τα δεδομένα του Copernicus έδειχναν «ασυνήθιστα υψηλές» θερμοκρασίες αέρα που θα μπορούσαν να κάνουν τη βλάστηση πιο εύφλεκτη.

«Ωστόσο, οι πυρκαγιές χρειάζονται πάντα μια πηγή ανάφλεξης», πρόσθεσε.

«Οι γενικές συνθήκες που δημιουργούν ένα περιβάλλον επιρρεπές σε πυρκαγιές αυξάνονται»

Οι πυρκαγιές που κατακαίνε το τυρφώδες έδαφος στην αρκτική τούνδρα μπορούν να εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα στην ατμόσφαιρα, επιταχύνοντας τη θέρμανση του πλανήτη, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην εξάπλωση των πυρκαγιών.

Αν και οι πυρκαγιές στη Γροιλανδία είναι μικρές σε παγκόσμια κλίμακα, η έρευνα της Ντίαζ υποδηλώνει ότι ο άνθρακας που απελευθερώνεται ανά τετραγωνικό μέτρο είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως για άλλες πυρκαγιές στην τούνδρα. Η έρευνα, η οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση από ομότιμους, υποδηλώνει επίσης ότι ο άνθρακας είναι παλαιός, καθώς παρέμενε εγκλωβισμένος στο έδαφος για εκατοντάδες έως χιλιάδες χρόνια.

Ο σύζυγός της, Λούκας Ντίαζ, ένας Βραζιλιάνος περιβαλλοντικός μηχανικός στο Vrije Universiteit Amsterdam, ο οποίος συμμετείχε επίσης στην αποστολή για τη μελέτη των πυρκαγιών του 2019, είπε ότι το πρώτο πράγμα που του ήρθε στο μυαλό όταν είδε μια αγγελία για θέση ερευνητή με αντικείμενο τη μελέτη τέτοιων πυρκαγιών στο πλαίσιο ενός προγράμματος με τίτλο «φωτιά στη γη του πάγου» ήταν η τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones».

«Η γενική εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για τη Γροιλανδία είναι ότι αποτελεί τη γη του πάγου – και αυτό είναι αλήθεια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της Γροιλανδίας καλύπτεται από πάγο – αλλά υπάρχουν περιοχές χωρίς πάγο που καλύπτονται από τούνδρα», είπε. «Αυτές μπορούν να καούν».

Οι ερευνητές, οι οποίοι γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας επιτόπιας έρευνας για τη μελέτη των καναδικών δασικών πυρκαγιών, ταξίδεψαν στη Γροιλανδία το 2024 στο πλαίσιο ενός προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο Έρευνας της Φινλανδίας, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων από τη δεύτερη χειρότερη δασική πυρκαγιά της χώρας. Τα αποτελέσματα προορίζονται να τροφοδοτήσουν παγκόσμια μοντέλα πυρκαγιών, τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί για τις πυρκαγιές της Αρκτικής.

Οι καιρικές συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές γίνονται όλο και πιο συχνές λόγω της ρύπανσης από ορυκτά καύσιμα και της καταστροφής της φύσης, που έχουν θερμάνει τον πλανήτη κατά 1,3 °C. «Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο η κατάσταση θα χειροτερεύει και θα έχουμε όλο και περισσότερες πυρκαγιές κάθε χρόνο», δήλωσε ο Λούκας Ντίαζ. «Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι γενικές συνθήκες που δημιουργούν ένα περιβάλλον επιρρεπές σε πυρκαγιές αυξάνονται».

Με πληροφορίες από Guardian