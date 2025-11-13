Εντυπωσιακό βίντεο από τη Νέα Ζηλανδία: Το φαινόμενο της βιοφωταύγειας «φώτισε» τα νερά του Όκλαντ

Ένα σπάνιο φαινόμενο βιοφωταύγειας κατέγραψε ο φωτογράφος Matthew Davison στην παραλία Waiheke Island στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου.

Στα πλάνα που δημοσιοποίησε η Washington Post, λουόμενοι –ανάμεσά τους και ένας σκύλος– καταγράφηκαν να κινούνται μέσα στο νερό, το οποίο φωτίζεται από τις χαρακτηριστικές μπλε και πράσινες «αχτίδες» του φαινομένου.

Όπως σημειώνει και ο Davison, η λάμψη ήταν ορατή ήδη πριν από τη δύση του ηλίου. «Η νήσος Waiheke παρουσίασε ένα εντυπωσιακό θέαμα βιοφωταύγειας, που ήταν ορατό ακόμη και πριν δύσει ο ήλιος», ανέφερε ο Davison. «Μόλις έπεσε το σκοτάδι, το πραγματικό θέαμα ξεκίνησε και το νερό “εξερράγη” σε μπλε και πράσινες λάμψεις προς κάθε κατεύθυνση».

Τι είναι η βιοφωταύγεια

Ως βιοφωταύγεια, σύμφωνα με την επιστημονική περιγραφή που υιοθετεί και το National Geographic, ορίζεται η φυσική ικανότητα ορισμένων ζωντανών οργανισμών να παράγουν και να εκπέμπουν φως μέσω χημικών αντιδράσεων μέσα στο σώμα τους.

Πιο συγκεκριμένα, το φως παράγεται όταν ένα μόριο που ονομάζεται λουσιφερίνη αντιδρά με το οξυγόνο, με τη βοήθεια ενός ενζύμου που λέγεται λουσιφεράση.

Η διαδικασία αυτή είναι 100% φυσική και δεν παράγει θερμότητα - για αυτό ονομάζεται και «cold light» (ψυχρό φως). Η βιοφωταύγεια εμφανίζεται κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπου περίπου το 80% των βιοφωταυγών οργανισμών ζουν στους ωκεανούς.

Μεταξύ των οργανισμών που μπορούν να εκπέμψουν φως συγκαταλέγονται τα φυτοπλαγκτον, οι μέδουσες, ο κόκκινος τόνος στα μεγάλα βάθη, ο βάτραχος glass frog, τα πυγολαμπίδες, ορισμένα μανιτάρια και πολλά μικροβιακά είδη.

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τη βιοφωταύγεια για διάφορους λόγους:

άμυνας

προσέλκυσης θηράματος,

επικοινωνίας

για αναπαραγωγικούς σκοπούς, όπως οι πυγολαμπίδες.

