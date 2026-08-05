Έντομο «ξεκουράζεται» σε τρύπα φύλλου: Η εντυπωσιακή φωτογραφία από τη Ρουμανία

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τη Ρουμανία καταγράφει ένα μικροσκοπικό έντομο, που μοιάζει με λιβελούλα, να ξεκουράζεται μέσα σε μια φυσική οπή ενός φύλλου, σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο.

Μέσω Instagram, το National Geographic δημοσίευσε την εικόνα του φωτογράφου Remus Tiplea, ο οποίος, όπως αναφέρεται στην περιγραφή της ανάρτησης, «έχει αφιερώσει χρόνια στη φωτογράφιση μικροσκοπικών damselflies και έχει εξοικειωθεί σε βάθος με τη συμπεριφορά τους».

Όπως εξηγεί το National Geographic, τα damselflies είναι έντομα που παραπέμπουν στις λιβελούλες και διακρίνονται από το πιο λεπτό σώμα και τα στενότερα φτερά τους.

Σε δική του δημοσίευση από το παρελθόν, ο φωτογράφος έχει μοιραστεί με τους ακολούθους του στο Instagram, μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για τα damselflies.

«Μπορούν να γυρίζουν το κεφάλι τους προς όλες τις κατευθύνσεις για να αναζητούν τροφή και να παραμένουν ασφαλείς. Είναι, λοιπόν, πολύ προσεκτικά μικρά πλάσματα!», είχε γράψει.