Ένα «σαρκοφάγο βακτήριο» εξαπλώνεται στα νερά της Μεσογείου

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες των υδάτων ευνοούν την ανάπτυξη του Vibrio, με τις ευρωπαϊκές αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνου λοιμώξεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ειδικότερα στη Μεσόγειο.

Καθώς η Ευρώπη βιώνει ένα ακόμη καλοκαίρι ακραίων θερμοκρασιών, οι επιστήμονες προειδοποιούν για την εξάπλωση του βακτηρίου Vibrio, γνωστού και ως «σαρκοφάγου βακτηρίου», το οποίο ευνοείται από τα ολοένα θερμότερα θαλάσσια νερά.

Η ανησυχία δεν είναι θεωρητική. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) έχει ήδη προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων κατά τους θερινούς μήνες, ιδιαίτερα σε περιόδους καύσωνα και σε ρηχά παράκτια νερά όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει ταχύτερα.

Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας έχουν καταγραφεί περιστατικά που οδήγησαν ακόμη και σε προσωρινό κλείσιμο παραλιών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη δημόσια υγεία αλλά και στον τουρισμό.

Τι είναι το Vibrio και πόσο επικίνδυνο είναι

Το Vibrio δεν είναι ένα μόνο βακτήριο αλλά μια ομάδα μικροοργανισμών που ζουν φυσιολογικά σε θαλάσσια και υφάλμυρα νερά. Ορισμένα στελέχη του μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές, ενώ άλλα συνδέονται με πολύ σοβαρότερες λοιμώξεις.

Το πιο γνωστό είναι το Vibrio vulnificus. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει νεκρωτική λοίμωξη, κατά την οποία οι ιστοί γύρω από μια πληγή καταστρέφονται ταχύτατα. Εάν το βακτήριο περάσει στην κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να προκαλέσει σηψαιμία και να απειλήσει τη ζωή του ασθενούς.

Οι λοιμώξεις εμφανίζονται συνήθως είτε μέσω της κατανάλωσης ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων θαλασσινών είτε όταν θαλασσινό νερό έρθει σε επαφή με ανοιχτές πληγές.

Η Μεσόγειος ως «προειδοποίηση» για το μέλλον

Οι ειδικοί θεωρούν τη Μεσόγειο μία από τις θάλασσες που θερμαίνονται ταχύτερα στον κόσμο. Η αύξηση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τη ρύπανση και τις μεταβολές στην αλατότητα των παράκτιων υδάτων, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η παρουσία του Vibrio στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα σε εκβολές ποταμών και παράκτιες περιοχές με χαμηλότερη αλατότητα.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη δημόσια υγεία. Η Μεσόγειος είναι η πιο δημοφιλής τουριστική περιοχή στον κόσμο και κάθε υγειονομική προειδοποίηση ή προσωρινό κλείσιμο παραλιών έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο σε τοπικές κοινωνίες που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον θερινό τουρισμό.

Με πληροφορίες από Euronews