Το El Niño μπορεί να επιστρέψει μέσα στο 2026 εκτοξεύοντας τις θερμοκρασίες

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο (El Niño) ενδέχεται να επιστρέψει μέσα στο 2026, αυξάνοντας τις πιθανότητες για νέα ρεκόρ θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), υπάρχει 50% έως 60% πιθανότητα να αναπτυχθεί Ελ Νίνιο την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, και να διατηρηθεί και αργότερα μέσα στο έτος.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναμένεται να εκδώσει επικαιροποιημένη εκτίμηση άμεσα.

El Niño: Τι είναι;

Το Ελ Νίνιο και η «ψυχρή αδελφή» του, Λα Νίνια, αποτελούν δύο φάσεις του φυσικού κλιματικού κύκλου ENSO (El Niño–Southern Oscillation), που επηρεάζει τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Το όνομα «Ελ Νίνιο» («Το Παιδί» ή «Ο Χριστός») δόθηκε τον 19ο αιώνα από Περουβιανούς και Εκουαδοριανούς ψαράδες, οι οποίοι παρατηρούσαν θερμότερα ρεύματα πριν τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αλιεύματα.

Κατά τη φάση του Ελ Νίνιο, οι εμπορικοί άνεμοι που φυσούν από ανατολικά προς δυτικά εξασθενούν. Αυτό επιτρέπει στα θερμά νερά να μετακινηθούν προς τον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, αυξάνοντας τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας.

Η επιπλέον θερμότητα μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας τα παγκόσμια καιρικά μοτίβα. Τα έτη με Ελ Νίνιο συγκαταλέγονται συχνά στα θερμότερα που έχουν καταγραφεί.

El Niño: Πώς επηρεάζει τον καιρό;

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και συνδέεται με ξηρασία σε Νοτιοανατολική Ασία, Αυστραλία, νότια Αφρική και βόρεια Βραζιλία, περισσότερες βροχοπτώσεις στο Κέρας της Αφρικής, στις νότιες ΗΠΑ, στο Περού και στο Εκουαδόρ

Το προηγούμενο Ελ Νίνιο (2023–2024) συνέβαλε ώστε το 2024 να γίνει η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι αν το φαινόμενο επανεμφανιστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η επίδρασή του θα είναι πιο έντονη το 2027, καθώς απαιτείται χρόνος για να «αντιδράσει» η παγκόσμια ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, ακόμη και χωρίς Ελ Νίνιο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το 2026 να είναι από τις θερμότερες χρονιές στην ιστορία, λόγω της συνεχιζόμενης κλιματικής αλλαγής.

Αξίζει να αναφερθεί πως η NOAA υιοθέτησε πρόσφατα νέο δείκτη παρακολούθησης, τον Relative Oceanic Niño Index (RONI), ο οποίος συγκρίνει τη θερμοκρασία του ανατολικού-κεντρικού Ειρηνικού με τον υπόλοιπο τροπικό ωκεανό. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι ωκεανοί θερμαίνονται ταχέως και οι παλαιότεροι μέσοι όροι 30ετίας θεωρούνται πλέον ξεπερασμένοι.

