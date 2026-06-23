Έκκληση Γκουτέρες προς τους επικεφαλής στην τεχνητή νοημοσύνη: «Πείτε όλη την αλήθεια» για το κλιματικό κόστος

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα από τους επικεφαλής του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) να «πουν όλη την αλήθεια» για το κλιματικ΄πο κόστος των κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, επέκρινε τα ορυκτά καύσιμα, την «καταστροφική πηγή» ενεργειακών και κλιματικών κρίσεων.

«Τέρμα τα κρυφά κόστη. Πρέπει να μπει τέλος στο βάρος που αναλαμβάνουν όσοι είναι λιγότερο ικανοί να το αντέξουν. Ήρθε η ώρα να πούμε όλη την αλήθεια. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να είναι ειλικρινείς σχετικά με το πόσο μας κοστίζει σήμερα», δήλωσε ο Γκουτέρες σε ομιλία του στην Εβδομάδα Δράσης για το Κλίμα στο Λονδίνο, μια ετήσια εκδήλωση στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας οι μεγαλύτερες εταιρείες AI θα πρέπει να μετρούν και να δημοσιεύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα- σε άνθρακα, νερό, γη κτλ.- των δραστηριοτήτων τους.

«Συχνά οι κοινότητες αφήνονται στην άγνοια σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους», κατήγγειλε ο Γκουτέρες, αναγνωρίζοντας ότι η AI καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, γης και ενέργειας, αν και μπορεί να συμβάλει στην «επιτάχυνση των λύσεων για το κλίμα».

Παράλληλα ο Γκουτέρες ζήτησε να αναληφθεί «παγκόσμια δράση για το μεθάνιο», το αέριο το οποίο μετά το διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική αλλαγή.

Εξάλλου, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ «κάλεσε τον τομέα των ορυκτών καυσίμων να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό».

Γκουτέρες για κλιματική και ενεργειακή κρίση: «Μοιράζονται την ίδια καταστροφική πηγή που είναι τα ορυκτά καύσιμα»

Την ώρα που ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με μια κλιματική και ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Γκουτέρες δήλωσε ότι «εκ πρώτης όψεως αυτές οι κρίσεις μπορεί να μοιάζουν ξεχωριστές. Αλλά μοιράζονται την ίδια καταστροφική πηγή: τα ορυκτά καύσιμα».

«Δεν μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο σε ένα σύστημα που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα», κάλεσε ο Γκουτέρες την ώρα που η θερμοκρασία στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία σπάει ρεκόρ, μια ακόμη ένδειξη της κλιματικής αλλαγής η οποία οφείλεται κυρίως στην καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Πρέπει να ενεργήσουμε με ακόμη περισσότερη σπουδή προκειμένου να περιορίσομε αυστηρά το εύρος και τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία η θερμοκρασία ξεπερνά τον 1,5° Κελσίου», τόνισε ο Γκουτέρες αναφερόμενος στο όριο της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, όπως αυτό ορίστηκε στη Συμφωνία του Παρισιού του 2015.

Με πληροφορίες από Euronews, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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