«Είναι τόσο μικρό και μπλε!»: Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος χταποδιού κοντά στα Γκαλαπάγκος

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος μικροσκοπικού χταποδιού στα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στα νησιά Γκαλαπάγκος, με το έντονο μπλε χρώμα του να εντυπωσιάζει αμέσως την ερευνητική ομάδα.

Το άγνωστο μέχρι σήμερα είδος εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 1.800 μέτρων από υποβρύχιο σκάφος που χρησιμοποιούσαν επιστήμονες του Charles Darwin Foundation.

«Είναι τόσο μικρό! Και μπλε!» ακούγεται να λέει ενθουσιασμένη μία από τις ερευνήτριες σε βίντεο από τη στιγμή της ανακάλυψης.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το νέο είδος πήρε την ονομασία Microeledone galapagensis.

Η ειδικός στα χταπόδια Janet Voight από το Field Museum of Natural History στο Σικάγο δήλωσε ότι κατάλαβε αμέσως πως επρόκειτο για κάτι ξεχωριστό.

Αρχικά είχε στη διάθεσή της μόνο φωτογραφίες του ζώου, όμως αργότερα έλαβε και το διατηρημένο δείγμα του χταποδιού για μελέτη.

«Μόλις το είδα, σκέφτηκα: “Θεέ μου, είναι πανέμορφο”», είπε χαρακτηριστικά.

Το μικρό χταπόδι ξεχωρίζει όχι μόνο για το γαλάζιο χρώμα του, που θεωρείται από τα πιο σπάνια στη φύση, αλλά και για τα ιδιαίτερα κοντά πλοκάμια του, τα οποία διαθέτουν μόνο μία σειρά από βεντούζες.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αξονικές τομογραφίες και χιλιάδες ακτινογραφίες για να δημιουργήσουν τρισδιάστατο μοντέλο του οργανισμού χωρίς να χρειαστεί να τον τεμαχίσουν, καθώς υπήρχε μόνο ένα δείγμα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το είδος φαίνεται να ανήκει στην οικογένεια Megaleledonidae, τα μέλη της οποίας συνήθως ζουν γύρω από την Ανταρκτική και είναι πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος.

Το χταπόδι έχει ανοιχτό μπλε χρώμα στο πάνω μέρος του σώματός του, ενώ η κάτω πλευρά του είναι βαθιά μωβ, κάτι που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας.

Σύμφωνα με τη Voight, όταν το χταπόδι πιάνει λεία που εκπέμπει φως, καλύπτει το θήραμα με τη σκούρα μεμβράνη ανάμεσα στα πλοκάμια του ώστε να μη γίνει το ίδιο ορατό σε πιθανούς θηρευτές.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανακάλυψη νέων ειδών χταποδιών στα μεγάλα βάθη των ωκεανών δεν είναι ασυνήθιστη, κυρίως επειδή τεράστιες περιοχές του βυθού παραμένουν ακόμη ανεξερεύνητες.

«Αν ενώναμε όλη τη στεριά της Γης, πάλι δεν θα κάλυπτε την έκταση του Ειρηνικού Ωκεανού», ανέφερε η Voight.

Η πρώτη καταγραφή του νέου είδους είχε γίνει ήδη από το 2015 κοντά στο νησί Darwin των Γκαλαπάγκος, που πήρε το όνομά του από τον Κάρολο Δαρβίνο, του οποίου η επίσκεψη στα νησιά συνέβαλε στη διαμόρφωση της θεωρίας της εξέλιξης.

Η Voight, που μελετά την εξέλιξη των χταποδιών εδώ και περίπου 40 χρόνια, δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ηγείται επιστημονικής ομάδας για την επίσημη περιγραφή νέου είδους χταποδιού.

«Ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν δει ποτέ αυτά τα μικρά χταπόδια των μεγάλων θαλάσσιων βαθών. Νιώθω πραγματικά τυχερή που μπόρεσα να τα μελετήσω», είπε.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Zootaxa.

Σήμερα είναι γνωστά περίπου 300 είδη χταποδιών σε όλους τους ωκεανούς του πλανήτη, ενώ μόνο το 2024 επιστήμονες είχαν ανακοινώσει την ανακάλυψη ακόμη τεσσάρων νέων ειδών στα ανοιχτά της Κόστα Ρίκα.

Με πληροφορίες από CBS News