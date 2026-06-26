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ΕΕ: 14.000 τόνοι αντηλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, είναι καταστροφικό

Η χρήση αντηλιακού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας της υγείας του δέρματος

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΩΚΕΑΝΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. Facebook/ EU Environmen
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Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αντηλιακού στους ωκεανούς, κάνει αναφορά η ΕΕ σε ανάρτησή της.

Η χρήση αντηλιακού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας της υγείας του δέρματος. Αν και πολλοί το συνδέουν αποκλειστικά με τις καλοκαιρινές διακοπές και τις ώρες στην παραλία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη όλο τον χρόνο.

Οι υπεριώδεις ακτίνες (UV) του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα, πρόωρη γήρανση του δέρματος, πανάδες, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Η επιλογή του κατάλληλου αντηλιακού εξαρτάται από τον τύπο του δέρματος και τις καθημερινές δραστηριότητες. Συνιστάται η χρήση προϊόντων ευρέος φάσματος που προστατεύουν τόσο από την ακτινοβολία UVA όσο και από την UVB, με δείκτη προστασίας (SPF) τουλάχιστον 30. Για όσους εκτίθενται για πολλές ώρες στον ήλιο ή βρίσκονται στη θάλασσα, προτιμώνται αδιάβροχα προϊόντα με υψηλότερο SPF.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο σωστός τρόπος εφαρμογής. Το αντηλιακό πρέπει να απλώνεται περίπου 20 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο και να ανανεώνεται κάθε δύο ώρες ή συχνότερα μετά το κολύμπι ή την έντονη εφίδρωση. Συχνά παραμελούνται σημεία όπως τα αυτιά, ο αυχένας, τα πέλματα και τα χείλη, τα οποία επίσης χρειάζονται προστασία.

Και όπως τονίζει η ΕΕ, «14.000 τόνοι αντηλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για «μια χημική ωρολογιακή βόμβα». Μάλιστα, «είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας» για τρεις λόγους:

  • «Λεύκανση υφάλων: Ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο.
  • Βλάβη στο DNA: Τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις.
  • Συσσώρευση στην άμμο: Οι περιοχές ωοτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών».

Ολόκληρη η ανάρτηση για το αντηλιακό και πώς επηρεάζει τους ωκεανούς:

«14.000 τόνοι αντηλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο

Και το μεγαλύτερο μέρος του είναι μια χημική ωρολογιακή βόμβα για τη θαλάσσια ζωή. 

Τα αντηλιακά είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά:

Όταν κολυμπάμε, κάνουμε ντους ή ακόμα και περπατάμε σε παραθαλάσσιες πόλεις, κοινά συστατικά όπως η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη απελευθερώνονται.

Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια, είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας:

  • Λεύκανση υφάλων: Ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο.
  • Βλάβη στο DNA: Τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις.
  • Συσσώρευση στην άμμο: Οι περιοχές ωοτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών.

Πόσο κακή είναι στην πραγματικότητα η ζημιά; Και πώς μοιάζει μια πραγματικά βιώσιμη εναλλακτική λύση;»

Το βίντεο της ΕΕ για το αντηλιακό και τους ωκεανούς:

Περιβάλλον

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