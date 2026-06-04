ECDC: Κουνούπι φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας στην Ελλάδα - Ποια τα συμπτώματα

Τα νεότερα δεδομένα δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) για τα παράσιτα και τα έντομα, όπως είναι το κουνούπι, που μεταδίδουν σοβαρά νοσήματα στην Ευρώπη.

Οι μηχανισμοί του οργανισμού αποτυπώνουν την σταδιακή αλλά σταθερή διεύρυνση της γεωγραφικής παρουσίας φορέων όπως τα κουνούπια, οι σκνίπες και τα τσιμπούρια. Τα συγκεκριμένα είδη μπορούν να μεταδώσουν επικίνδυνες ασθένειες, ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή των ασθενών.

Η συλλογή και ανάλυση των σχετικών στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου VectorNet, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά την κατανομή και την εξάπλωση των φορέων μετάδοσης νοσημάτων, με στόχο την έγκαιρη καταγραφή των κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την υγεία των ζώων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση τους.

Τι αναφέρει το ECDC για τα κουνούπια στην Ελλάδα

Η τελευταία επιστημονική ενημέρωση αναδεικνύει δύο ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις για την Ευρώπη. Η πρώτη αφορά το Λουξεμβούργο, όπου καταγράφηκε για πρώτη φορά η παρουσία του κουνουπιού Aedes aegypti. Πρόκειται για τον βασικό φορέα μετάδοσης του δάγκειου πυρετού, ενός είδους που μέχρι τα προηγούμενα χρόνια δεν εντοπιζόταν στα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα.

Η δεύτερη εξέλιξη σχετίζεται άμεσα με την Ελλάδα, καθώς οι νεότεροι χάρτες του ECDC καταγράφουν περαιτέρω εξάπλωση του είδους Culex tritaeniorhynchus στη χώρα. Το συγκεκριμένο κουνούπι βρίσκεται υπό στενή επιτήρηση, καθώς θεωρείται πιθανός φορέας μετάδοσης της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.

Ποιο κουνούπι εμφανίζεται στην Ελλάδα

Το Culex tritaeniorhynchus θεωρείται ο σημαντικότερος φορέας μετάδοσης της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας παγκοσμίως.

Αν και η φυσική του εξάπλωση συνδέεται κυρίως με τη βόρεια Ασία, όπου έχει καταγραφεί εκτενώς σε χώρες όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, το Μπαγκλαντές, η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Μιανμάρ, το Νεπάλ, η Σιγκαπούρη και η Σρι Λάνκα, το είδος έχει επεκτείνει την παρουσία του και σε περιοχές της βορειοανατολικής καθώς και της υποσαχάριας Αφρικής.

Τα οικοσυστήματα που εμφανίζεται το κουνούπι Culex tritaeniorhynchus, είναι:

Στο ύπαιθρο και συγκεκριμένα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, βλάστηση, βάλτους, λίμνες, πηγάδια και κανάλια

Σε αστικά σημεία, όπως σε κατοικήσιμες περιοχές, δεξαμενές και δοχεία που υπάρχει στάσιμο νερό

Η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, μπορεί να προκαλέσει από λοίμωξη έως σοβαρές εγκεφαλικές επιπλοκές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη από τον ιό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα και έχει ομαλή πορεία. Ωστόσο, όταν ο ιός προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα τον εγκέφαλο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο με βαριές επιπτώσεις στην υγεία.

Μεταξύ των συνηθέστερων αρχικών συμπτωμάτων περιλαμβάνονται ο υψηλός πυρετός, η έντονη κεφαλαλγία και η δυσκαμψία του αυχένα, ενώ δεν είναι σπάνια η εμφάνιση σύγχυσης και αποπροσανατολισμού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε σπασμούς, κώμα, παράλυση, καθώς και σε μόνιμες νευρολογικές βλάβες.

Με πληροφορίες από ECDC