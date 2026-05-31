Έβρος: Για πρώτη φορά καταγράφηκε πελαργός να φωλιάζει σε δέντρο

Πελαργός καταγράφηκε για πρώτη φορά να χτίζει τη φωλιά του σε δέντρο στις Φέρες Έβρου, σε μικρή απόσταση από το Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών και το Δέλτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι λευκοί πελαργοί είναι γνωστοί για την προτίμησή τους να «δημιουργούν» τις φωλιές τους σε υψηλά, ασφαλή σημεία, κυρίως σε ανθρώπινες κατασκευές, όπως είναι οι στύλοι της ΔΕΗ.

Ο αντιδήμαρχος Φερών Έβρου, Χρήστος Γουγουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» τόνισε πως αυτό το φαινόμενο είναι κάτι σπάνιο.

«Είναι ένα πεύκο, που κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια η κορυφή του έσπασε, οπότε πέρυσι οι πελαργοί εντόπισαν το σημείο, που δημιουργεί φυσικό επίπεδο το δέντρο και φέτος επέλεξαν να φτιάξουν τη φωλιά τους εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος.

