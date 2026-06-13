Δύο νεκρές αρκούδες μέσα σε 24 ώρες στη Φλώρινα: Τι εξετάζουν οι αρχές

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί αστυνομικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν δύο ξεχωριστά περιστατικά εξόντωσης άγριας ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας.

Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση, καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το πρώτο περιστατικό στη Φλώρινα αφορά μία ενήλικη αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Φλώρινας - Κοζάνης.

Φλώρινα: Έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο η μία αρκούδα

Το άτυχο ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στον λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί, κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε.

Το βαρύτατα τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η Τροχαία, η αρκούδα διατηρούσε ακόμη τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του «Αρκτούρου», η οποία δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό.

Η νεκρή αρκούδα έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, όπου αναμένεται η άφιξη δημόσιου κτηνιάτρου προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία.

Φλώρινα: Νεκρή από φόλα η δεύτερη αρκούδα

Στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στην Φλώρινα, μία νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή.

Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός της προήλθε πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος (φόλα). Για την οριστική επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Τον τραγικό απολογισμό αυτού του 24ώρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμη μία νεκρή αρσενική αρκούδα, ηλικίας 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», η οποία ενημερώθηκε για το συμβάν από το Δασαρχείο Τσοτυλίου, από τη νεκροψία διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε δεχθεί τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα και κτηνίατρος δημόσιας υπηρεσίας προκειμένου να εξετάσουν το περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, το αρκουδάκι τάφηκε με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η «Καλλιστώ» υπενθυμίζει, ότι η καφέ αρκούδα αποτελεί αυστηρά προστατευόμενο είδος και ότι η θανάτωση ή ο τραυματισμός της συνιστά ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις εμφάνισης αρκούδων κοντά σε κατοικημένες περιοχές και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους και ζώα.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας και εντατικοποίησης των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων λαθροθηρίας στις ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον Δασάρχη Τσοτυλίου, Θεόδωρο Παλαμά, η αναφορά του περιστατικού έγινε από κτηνοτρόφο της περιοχής που άκουσε πυροβολισμό και ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ