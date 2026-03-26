Δίδυμοι γορίλες γεννήθηκαν στο Κονγκό σε ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στη φύση

Σε μια εξαιρετικά σπάνια -για τα δεδομένα της φύσης- εξέλιξη στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, γεννήθηκαν δίδυμοι ορεινοί γορίλες στο Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα, μια περιοχή γνωστή για τη βιοποικιλότητά της αλλά και για τις συγκρούσεις που την απειλούν.

«Τα δίδυμα, που πιστεύεται ότι είναι ένα θηλυκό και ένα αρσενικό, είναι περίπου δύο εβδομάδων και παρακολουθούνται στενά από τις ομάδες πεδίου», ανέφεραν οι αρχές του πάρκου σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη.

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Ιανουάριο στο ίδιο πάρκο, με τη γέννηση δύο αρσενικών.

Κονγκό: Γιατί είναι σπάνιες οι γεννήσεις γοριλών

Ωστόσο, οι γεννήσεις διδύμων στους γορίλες, και ιδιαίτερα στο απειλούμενο είδος των ορεινών γοριλών, θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες από τους ειδικούς.

Όπως δήλωσε η Tara Stoinski, διευθύνουσα σύμβουλος και επικεφαλής επιστημονική υπεύθυνη του Dian Fossey Gorilla Fund, «η γέννηση διδύμων στους γορίλες αποτελεί ξεχωριστό γεγονός λόγω της σπανιότητάς του». «Από τη βάση δεδομένων μας, που καλύπτει σχεδόν 60 χρόνια μελέτης των ορεινών γοριλών, γνωρίζουμε ότι τέτοια περιστατικά συμβαίνουν σε λιγότερο από το 1% των γεννήσεων», πρόσθεσε.

Η επιβίωση των διδύμων αποτελεί πρόκληση, καθώς «η μητέρα πρέπει να μεταφέρει δύο μικρά, κάτι που δυσκολεύει την κίνησή της, ιδιαίτερα τις πρώτες εβδομάδες, ενώ χρειάζεται να παράγει περισσότερο γάλα, κάτι που απαιτεί πολλή ενέργεια», εξήγησε η Stoinski.

Το Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα είναι το παλαιότερο φυσικό καταφύγιο στην Αφρική, ιδρύθηκε το 1925 και έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ωστόσο, η εντεινόμενη σύγκρουση στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η ένοπλη ομάδα M23, με στήριξη από τη Ρουάντα, έχει καταλάβει περιοχές τα τελευταία χρόνια, αποτελεί σοβαρή απειλή για την περιοχή.

Τα δάση της Βιρούνγκα φέρονται επίσης να έχουν χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο από μαχητές της πολιτοφυλακής ADF, που έχει δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο πληθυσμός των ορεινών γοριλών εκτιμάται σε 1.063 άτομα στη φύση, ενώ περίπου 350 είχαν καταγραφεί στο πάρκο Βιρούνγκα το 2021, σύμφωνα με τις αρχές.

Με πληροφορίες από AFP