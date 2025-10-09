Copernicus: Ο Σεπτέμβριος 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στην ιστορία

Ο πλανήτης συνεχίζει να σπάει ρεκόρ θερμοκρασιών, καθώς ο Σεπτέμβριος του 2025 καταγράφηκε ως ο τρίτος πιο θερμός μήνας Σεπτέμβριος που έχει μετρηθεί ποτέ, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά συνέχεια μιας ανησυχητικής τάσης υπερθέρμανσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανέφερε το Copernicus, «ο Σεπτέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος Σεπτέμβριος» στα παγκόσμια χρονικά, ακολουθώντας κατά σειρά τον Σεπτέμβριο του 2023 – που κατέχει το ρεκόρ – και εκείνον του 2024, ο οποίος κατατάσσεται δεύτερος. Η μέση θερμοκρασία του μήνα ανήλθε στους 16,11 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1,47°C υψηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου (1850–1900).

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο αναφέρει πως αυτή η άνοδος επιβεβαιώνει την επίμονη παρουσία των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τα οποία προκαλούν συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, τόσο στην επιφάνεια της γης όσο και των θαλασσών. Η Σαμάνθα Μπέρτζες, ειδική για το κλίμα στο πρόγραμμα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η κατάσταση «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επιρροή της συγκέντρωσης αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα».

Τα πιο έντονα θερμικά κύματα παρατηρήθηκαν στις πολικές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη, όπου οι θερμοκρασίες κινήθηκαν πολύ πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 85 ετών. Από τα Βαλτικά κράτη μέχρι τα Βαλκάνια, καταγράφηκαν συνθήκες που θυμίζουν Ιούλιο. Παρόμοια εικόνα εντοπίστηκε και στη Σκανδιναβία, όπου ορισμένες περιοχές σημείωσαν ρεκόρ δεκαετιών.

Εκτός Ευρώπης, θερμικά άλματα σημειώθηκαν στον Καναδά, στη Γροιλανδία, στη Σιβηρία και σε παράκτιες περιοχές της Ανταρκτικής. Η αυξανόμενη θερμοκρασία στις πολικές ζώνες προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι πάγοι συνεχίζουν να λιώνουν με ταχύτερο ρυθμό, επηρεάζοντας τη στάθμη της θάλασσας και το παγκόσμιο κλίμα.

Το Copernicus, το επιστημονικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, συνδυάζει δορυφορικά δεδομένα, μετρήσεις από επίγεια δίκτυα και κλιματικά μοντέλα, ώστε να καταγράφει και να αναλύει τις μεταβολές στο παγκόσμιο κλίμα. Οι μηνιαίες αναφορές του θεωρούνται σημείο αναφοράς για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς βασίζονται σε στοιχεία που καλύπτουν περισσότερα από 80 χρόνια μετρήσεων.

Πέρα από τις θερμοκρασίες, η υπηρεσία κατέγραψε και ιδιαίτερες βροχοπτώσεις σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Εντονότερες βροχές παρατηρήθηκαν στη Σκανδιναβία, στην Ιταλία, στην Κροατία, στην Ισπανία και στις ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Αντίθετα, περιοχές όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, η Βραζιλία, η Ουρουγουάη και τμήματα της Ρωσίας και της Ινδίας αντιμετώπισαν έναν Σεπτέμβριο ασυνήθιστα ξηρό.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η σταθερή αύξηση των θερμοκρασιών δεν αφήνει περιθώριο εφησυχασμού. Η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα — από καταστροφικές βροχοπτώσεις έως ξηρασίες και πυρκαγιές. Τα τελευταία δεδομένα, όπως αναφέρουν, αποτελούν ξεκάθαρο καμπανάκι για τη λήψη άμεσων μέτρων περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: ο πλανήτης βρίσκεται σε μια διαρκή θερμική ανισορροπία, και κάθε μήνας που περνά χωρίς ουσιαστική δράση φέρνει τη Γη ένα βήμα πιο κοντά στα μη αναστρέψιμα όρια της κλιματικής κρίσης.