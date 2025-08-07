Βρετανία: Προσπάθειες να επιστρέψει ο λύγκας στο νησί μετά από 1.300 χρόνια

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η απελευθέρωση μόλις 20 λυγκών στο δάσος Κίλντερ, στη βορειοανατολική Αγγλία, θα μπορούσε να αρκεί για τη δημιουργία ενός υγιούς και βιώσιμου άγριου πληθυσμού του είδους. Το σχέδιο φαίνεται να έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής, με ποσοστό αποδοχής που φτάνει το 72%.

Ο λύγκας, ένα ντροπαλό αιλουροειδές που είναι ελαφρώς μικρότερο από ένα λαμπραντόρ, εξαφανίστηκε από τη Βρετανία πριν από περίπου 1.300 χρόνια λόγω κυνηγιού και απώλειας ενδιαιτημάτων. Οι Οργανώσεις Προστασίας της Άγριας Ζωής προσπαθούν εδώ και καιρό να εξετάσουν τη δυνατότητα επανεισαγωγής του.

Η σχετική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Environmental Management, βασίστηκε σε υπολογιστικά μοντέλα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το περιβάλλον στη Νορθάμπερλαντ –ιδιαίτερα στην περιοχή του δάσους Κίλντερ– είναι ιδανικό για να φιλοξενήσει έναν άγριο πληθυσμό λύγκων που θα μπορούσε να επεκταθεί και σε γειτονικές περιοχές, όπως η Κάμπρια και η νότια Σκωτία.

Οι λύγκες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ένα πιο ισορροπημένο οικοσύστημα, κυνηγώντας ελάφια που αποτελούν υπερπληθυσμό στα δάση και καταστρέφουν τα δέντρα, τρώγοντας τον φλοιό τους. Αν και το είδος έχει επανεισαχθεί ήδη με επιτυχία σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ελβετία και η Γαλλία, η Βρετανία βρίσκεται ακόμα στη φάση διαβουλεύσεων.

Η Οργάνωση Northumberland Wildlife Trust ηγήθηκε της πρωτοβουλίας και ήρθε σε επαφή με γεωργούς και κατοίκους της περιοχής. Ορισμένοι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν ανησυχίες για την πιθανή απώλεια προβάτων, αλλά άλλοι, όπως η Λόρεν Χάρισον –κτηνοτρόφος κοντά στο Τείχος του Αδριανού– δήλωσαν ότι η συνύπαρξη είναι εφικτή και ότι τα οφέλη είναι πολλαπλά, τόσο για τον τουρισμό όσο και για τη γεωργία.

«Είδα στην Ευρώπη ότι είναι δυνατό να ζούμε δίπλα στους λύγκες. Τα ρίσκα είναι ελάχιστα και τα οφέλη μεγάλα. Ένα πιο ισορροπημένο οικοσύστημα είναι προς όφελος και των αγροτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επαίνεσε τον τρόπο προσέγγισης της ομάδας του προγράμματος Missing Lynx, που χειρίζεται το σχέδιο με επαγγελματισμό, διαφάνεια και ουσιαστική διαβούλευση.

Την τελική έγκριση για την απελευθέρωση των λυγκών θα πρέπει να δώσει η βρετανική κυβέρνηση, όπως συνέβη πρόσφατα με τους κάστορες, οι οποίοι επέστρεψαν νόμιμα στην Αγγλία για πρώτη φορά φέτος.

Ο Δρ Ρομπ Στόουνμαν, διευθυντής του οργανισμού Wildlife Trusts, τόνισε: «Η επιστροφή του λύγκα μπορεί να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα και να συμβάλει στην αποκατάσταση της φύσης σε μια χώρα που έχει χάσει πολλά από τα ιθαγενή της είδη. Όπου είναι εφικτό, οφείλουμε να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος».

Με πληροφορίες από Guardian