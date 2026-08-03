Βρετανία: Κινδυνεύει με έλλειψη τροφίμων;

Η Βρετανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις σε ορισμένα τρόφιμα, μετά την καταστροφική ξηρασία που πλήττει περιοχές της Αγγλίας, όπως προειδοποίησε η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU), ενώ ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) εξέδωσε προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα σε οκτώ περιφέρειες της Αγγλίας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30°C σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η UKHSA επισημαίνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες.

Βρετανία: «Καμπανάκι» για τη γεωργία

Τα αγροκτήματα σε ολόκληρη τη χώρα επλήγησαν σημαντικά από τις χειμερινές πλημμύρες, γεγονός που δυσχέρανε την καλλιέργεια. Πλέον, σε πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν και σοβαρές ελλείψεις νερού, καθώς η άρδευση περιορίζεται εξαιτίας της ξηρασίας.

Πρόκειται για την τρίτη περίοδο ξηρασίας μέσα σε πέντε χρόνια και οι αγροτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή αποτελεί πλέον τη «νέα κανονικότητα» για τη γεωργία στη Βρετανία. Οι καλλιεργητές σιταριού αναφέρουν ότι η σοδειά τους έχει περιοριστεί στο μισό του συνηθισμένου, ενώ η Αγγλία βιώνει την πιο πρώιμη συγκομιδή που έχει καταγραφεί, καθώς οι αγρότες προσπαθούν να διασώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους.

Με πληροφορίες από The Guardian