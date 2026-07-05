Βρετανία: Έκλεισε λίμνη μετά από σειρά περιστατικών ασθένειας

Λίμνη στο Δυτικό Σάσεξ της Βρετανίας έκλεισε μέχρι νεωτέρας, μετά από περιστατικά αρκετών ανθρώπων που μπήκαν στο νερό και παρουσίασαν προβλήματα υγείας.

Το δημοτικό συμβούλιο της Περιφέρειας Χόρσαμ (Horsham District Council - HDC) επιβεβαίωσε ότι από τις 25 Ιουνίου έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά ασθένειας, τα οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με τη λίμνη του Southwater Country Park.

Η περιοχή της παραλίας για παιχνίδια στο νερό, έκλεισε προσωρινά για προληπτικούς λόγους, ωστόσο η απαγόρευση παρατάθηκε στη συνέχεια έπειτα από επανεξέταση των κινδύνων. Η τοπική αρχή χαρακτήρισε την κατάσταση στη λίμνη ως «μία ακόμη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής».

Το HDC ανέφερε ότι «η παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας, σε συνδυασμό με τα δύο κύματα καύσωνα των τελευταίων εβδομάδων, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο τα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν. Η φύση της λίμνης, η οποία τροφοδοτείται από νερό βροχής και δεν διαθέτει εισροή ή εκροή, φαίνεται επίσης να έχει συμβάλει σε αυτό».

Το δημοτικό συμβούλιο σημείωσε ότι θα εξετάσει μακροπρόθεσμες επιλογές σχετικά με τη χρήση και την πρόσβαση στη λίμνη.

Βρετανία: Η λίμνη στο Southwater Country Park δεν αποτελεί επίσημα περιοχή κολύμβησης

Σύμφωνα με το HDC, το Southwater Country Park βρίσκεται υπό τη διαχείρισή του εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. «Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται απόφαση να κλείσει η πρόσβαση λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των υδάτων», πρόσθεσε.

«Η λίμνη είναι ανοιχτό σώμα νερού, το οποίο δεν υφίσταται επεξεργασία, και ως εκ τούτου η ποιότητα του νερού παρουσιάζει διακυμάνσεις», ανέφερε το συμβούλιο. «Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε ανοιχτή υδάτινη περιοχή έχει κινδύνους, καθώς ενδέχεται να περιέχει επιβλαβή βακτήρια».

Το δημοτικό συμβούλιο διευκρίνισε ότι η χρήση της λίμνης επιτρέπεται μόνο μέσω του Southwater Watersports Centre, το οποίο παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση με «μέτρα περιορισμού κινδύνου σε ισχύ».

Νωρίτερα, είχε καλέσει τους πολίτες να μην σκαρφαλώνουν τον φράχτη επιχειρώντας να μπουν στο νερό.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Environment Agency) είχε δηλώσει στο BBC ότι η λίμνη στο Southwater Country Park «δεν αποτελεί επίσημα περιοχή κολύμβησης και, ως εκ τούτου, δεν υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για βακτήρια».

«Σε όλη τη χώρα υπάρχουν περισσότερες από 450 τοποθεσίες όπου πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΒBC

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