Βρετανία: Δενδρύλλιο από δέντρο τουλάχιστον 100 ετών κλάπηκε από κάστρο λίγους μήνες μετά τη φύτευσή του

Δενδρύλλιο που προερχόταν από γνωστό δέντρο, έναν ψευδοπλάτανο (Sycamore Gap), κλάπηκε από τους χώρους κάστρου στην Κάμπρια της Βρετανίας, μόλις λίγους μήνες μετά τη φύτευση του.

Το δέντρο Sycamore Gap, που βρισκόταν στο Τείχος του Αδριανού (Hadrian’s Wall), στην κομητεία Νορθάμπερλαντ, ήταν ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα δέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Κόπηκε παράνομα, χωρίς προφανή λόγο, κατά τη διάρκεια μία θυελλώδους νύχτας τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τον περασμένο Ιούλιο, οι Ντάνιελ Γκράχαμ και Άνταμ Κάρουδερς κρίθηκαν ένοχοι για την παράνομη κοπή του δέντρου και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης άνω των τεσσάρων ετών.

Βρετανία: Το δέντρο υπολογιζόταν ότι ήταν τουλάχιστον 100 χρόνων

Το National Trust συνέλεξε σπόρους από το δέντρο, το οποίο υπολογιζόταν ότι ήταν ηλικίας τουλάχιστον 100 ετών, και κατάφερε να διασώσει 49 δενδρύλλια, τα οποία προορίζονταν να φυτευτούν σε διάφορα σημεία της χώρας ως «σύμβολα ελπίδας».

Κήποι και ιστορικοί χώροι σε ολόκληρη τη χώρα εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, με έναν από αυτούς να λαμβάνει τουλάχιστον 500 αιτήσεις. Ωστόσο, ένα από τα δενδρύλλια κλάπηκε από το γραφικό πάρκο και τους χώρους του κάστρου Wray, στην Κάμπρια, όπου είχε φυτευτεί τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Το προσωπικό του κάστρου εκτιμά ότι η κλοπή ήταν σκόπιμη. Ο Τζεζ Γουέστγκαρθ, βοηθός διευθυντής του National Trust για τις περιοχές Κάμπρια και Λάνκασιρ, δήλωσε ότι το δενδρύλλιο πιθανότατα αφαιρέθηκε για να φυτευτεί σε άλλο σημείο.

Το National Trust ανέφερε ότι το προσωπικό είναι λυπημένο από την κλοπή και απηύθυνε έκκληση στο κοινό να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί για να βοηθήσει.

Η Λόρα Λι, γενική διευθύντρια του National Trust για την περιοχή της Λίμνης (Lake District), δήλωσε: «Είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι που ένα δενδρύλλιο από το δέντρο Sycamore Gap, το οποίο δωρήθηκε στο Εθνικό Πάρκο Lake District και φυτεύτηκε στο Wray τον Απρίλιο του 2026, κλάπηκε.

Καλλιεργήθηκε από σπόρους που συλλέχθηκαν από το πολυαγαπημένο δέντρο στο Τείχος του Αδριανού, το οποίο κόπηκε παράνομα το 2023, και ήταν ένα από τα 15 δενδρύλλια που φυτεύτηκαν στα εθνικά πάρκα του Ηνωμένου Βασιλείου ως σύμβολο ελπίδας και ανθεκτικότητας σε μερικά από τα πλέον προστατευόμενα φυσικά τοπία της χώρας.»

Η Λι πρόσθεσε ότι το δενδρύλλιο είχε συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για μια πρωτοβουλία του National Trust σχετικά με την άνοια και τη στήριξη ανθρώπων που βιώνουν πένθος.

Βρετανία: Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε όσους επισκέφθηκαν το κάστρο να επικοινωνήσουν με τις αρχές

Η αστυνομία της Κάμπρια ανακοίνωσε ότι η κλοπή εκτιμάται πως σημειώθηκε μεταξύ 9 και 16 Ιουνίου. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όσους επισκέφθηκαν το κάστρο και τους χώρους του κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επικοινωνήσουν με τις αρχές, εφόσον διαθέτουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.

Τα δενδρύλλια φυτεύτηκαν σε τοποθεσίες με ιδιαίτερο συμβολισμό, μεταξύ των οποίων ένα σημείο αφιερωμένο στη μεταλλευτική τραγωδία του Minnie Pit στο Στάφορντσιρ, το Tree Sanctuary στο Κόβεντρι, όπου τρεις έφηβοι φίλοι συνέβαλαν στη δημιουργία ενός προγράμματος διάσωσης των δέντρων της πόλης τους, καθώς και το Coton Orchard στο Κέιμπριτζσαϊρ, στο πλαίσιο της τοπικής πρωτοβουλίας Coton Loves Pollinators.

Ένα ακόμη δενδρύλλιο φυτεύτηκε σε περιοχή που επηρεάστηκε από τη σύγκρουση των Ταραχών (The Troubles) στη Βόρεια Ιρλανδία. Η πόλη Στράμπεϊν, όπου βρίσκεται το δέντρο, υπέστη σοβαρές συνέπειες κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς σύγκρουσης, όμως σήμερα αποτελεί μία πόλη με ζωντανή καλλιτεχνική και μουσική σκηνή, στην οποία έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την καλλιέργεια αισθήματος ανθεκτικότητας και ελπίδας.

Το δέντρο Sycamore Gap αποτελούσε σημείο όπου άνθρωποι γιόρταζαν αρραβώνες και άλλες σημαντικές στιγμές της ζωής τους, έκαναν πικνίκ και απολάμβαναν ήρεμους περιπάτους στη φύση. Έγινε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο όταν εμφανίστηκε στην επιτυχημένη ταινία του 1991 «Robin Hood: Prince of Thieves».

Η Λόρα Λι κατέληξε: «Αυτό το δέντρο συμβόλιζε την ανθεκτικότητα και την αναγέννηση και η απώλειά του θα γίνει βαθιά αισθητή. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία της Κάμπρια και ζητούμε από οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μας. Παρότι πρόκειται για ένα πλήγμα, δεν υπονομεύει το πνεύμα που αντιπροσωπεύει αυτό το δέντρο. Οι πράξεις φροντίδας, αποκατάστασης και στήριξης της κοινότητας παραμένουν πολύ ισχυρότερες. Καλούμε όσους εμπλέκονται να πράξουν το σωστό, να επιστρέψουν το δενδρύλλιο ή να παρουσιαστούν στις Αρχές. Το δέντρο ανήκει σε όλους».

Με πληροφορίες από Guardian