Βραζιλία: Θαλάσσια αποστολή ανακάλυψε 31 νέα είδη σε δύο εβδομάδες

Μια αποστολή θαλάσσιας βιολογίας σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας, ανακάλυψε 31 νέα είδη μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ταχύτητα με την οποία εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα είδη ενδέχεται να αποτελεί ρεκόρ. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο προηγμένος εξοπλισμός που σχεδίασε και κατασκεύασε η επιστημονική και τεχνική ομάδα της αποστολής. Για πρώτη φορά πάνω σε ερευνητικό σκάφος, οι επιστήμονες μπόρεσαν να παρατηρήσουν ζωντανά την τρισδιάστατη κυτταρική δομή μικροβιακής ζωής, χάρη σε μια τεχνολογική καινοτομία με το παρατσούκλι «Squid».

Στην αποστολή συμμετείχαν 24 ειδικοί από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Falkor (too), ερευνητικό σκάφος που διαχειρίζεται το Schmidt Ocean Institute, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας και άλλων ιδρυμάτων.

Το σκάφος αναχώρησε από το Σαλβαδόρ, στην πολιτεία Μπαΐα, με αντικείμενο μελέτης τα ενδιάμεσα στρώματα του ωκεανού: την περιοχή ανάμεσα στον βυθό και το φωτεινό επιφανειακό στρώμα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο βιότοπο στη Γη, καθώς αντιστοιχεί στο 90% του χώρου όπου μπορεί να υπάρξει ζωή στον πλανήτη, αλλά παραμένει μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του.

Ανάμεσα στα νέα είδη που εντοπίστηκαν ήταν ένα αμφίποδο, δηλαδή ένα μικρό καρκινοειδές συγγενικό με τα καβούρια και τους αστακούς, ένα ταχύτατο θαλάσσιο σκουλήκι γνωστό ως gossamer worm, εννέα μέδουσες, επτά σιφωνοφόρα, δηλαδή αποικιακοί οργανισμοί συγγενικοί με τις μέδουσες και τα κοράλλια, καθώς και επτά κτενοφόρα, τα οποία είναι γνωστά για τις μικροσκοπικές βλεφαρίδες που χρησιμοποιούν για να κινούνται και που συχνά μοιάζουν να λαμπυρίζουν.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης, τέσσερις μικρούς χιτωνοφόρους, γνωστούς ως larvaceans, που μοιάζουν με γυρίνους και ζουν μέσα σε δομές από βλέννα, καθώς και δύο γιγάντιους ριζάριους οργανισμούς, μονοκύτταρες μορφές ζωής που είναι ορατές με γυμνό μάτι.

«Ήταν πραγματικά συναρπαστικό», δήλωσε η επικεφαλής της αποστολής, δρ Κάρεν Όσμπορν, από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Smithsonian. «Τα ενδιάμεσα στρώματα του ωκεανού είναι γεμάτα με απίστευτα ζώα για τα οποία γνωρίζουμε ελάχιστα. Και επειδή η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε εξερευνηθεί στο παρελθόν, υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες να βρούμε νέα είδη. Πρέπει να είμαστε κοντά σε ρεκόρ ανακαλύψεων νέων ζώων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

Μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες της αποστολής ήταν η χρήση, πάνω στο πλοίο, ενός περιστρεφόμενου συνεστιακού μικροσκοπίου, του «Squid», το οποίο χρησιμοποιεί λέιζερ για να αποτυπώνει μικροσκοπικές λεπτομέρειες στη δομή των οργανισμών.

«Αυτό ανοίγει έναν εντελώς νέο κόσμο εξερεύνησης. Μπορούσαμε να δούμε κύτταρα να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν υλικό και να σχηματίζουν σκελετούς. Και μπορούσαμε να το κάνουμε ζωντανά, πάνω στο πλοίο, ενώ συνήθως χρειάζονται εβδομάδες προετοιμασίας, χρώσεων και τοποθέτησης των δειγμάτων για να δούμε οτιδήποτε», ανέφερε η Όσμπορν.

Θαλάσσια ζωή: Τα ευρήματα της έρευνας συμβάλλουν στην κατανόηση της ζωής στους ωκεανούς

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης πρωτότυπα συστήματα απεικόνισης, γενετική ανάλυση και μια ομάδα ειδικών στην ταξινόμηση ειδών, ώστε η αναγνώριση των οργανισμών να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Τα ευρήματα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της κατανομής της ζωής στους ωκεανούς. «Το σκέφτομαι σαν ένα κέικ με στρώσεις», είπε η Όσμπορν. «Είναι συνηθισμένο να βρίσκεις τα ίδια πράγματα σε παρόμοια βάθη, ακόμη και σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Ιαπωνία και η Καλιφόρνια».

Παράλληλα, όμως, υπάρχει και έντονη κάθετη μετακίνηση στη διάρκεια της νύχτας. Οργανισμοί που κρύβονται στα βάθη την ημέρα ανεβαίνουν πιο κοντά στην επιφάνεια για να τραφούν στο σκοτάδι. Η διαδικασία αυτή επηρεάζει σημαντικά την απορρόφηση άνθρακα από τους ωκεανούς.

Η αποστολή συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση σχεδίων της κυβέρνησης Τραμπ για τη διάλυση ενός από τα σημαντικότερα συστήματα παρακολούθησης βαθέων υδάτων στον κόσμο. Πρόκειται για την Ocean Observatories Initiative, ύψους 368 εκατ. δολαρίων, η οποία χρησιμοποιεί περισσότερα από 900 όργανα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την υγεία των ωκεανών, τα θαλάσσια ρεύματα, την κλιματική μεταβλητότητα και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Η Όσμπορν δήλωσε ότι η αποστολή επιβεβαίωσε για την ίδια τη σημασία της επιστημονικής συνεργασίας και της βαθύτερης μελέτης των ωκεανών.

«Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιες αποστολές πολύ πιο συχνά. Χρειάζεται να φέρνουμε κοντά ομάδες με κοινό στόχο, ώστε να δοκιμάζουμε νέους τρόπους παρατήρησης», είπε.

«Αυτό που έχει ανακαλύψει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει εκεί έξω μια τεράστια ποικιλία ζωής, που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ύπαρξης με ασυνήθιστους τρόπους. Φανταστείτε τι μπορούμε να μάθουμε όσο την κατανοούμε καλύτερα».

Με πληροφορίες από Guardian

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