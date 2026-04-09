Βραζιλία: Οι κυανόχρυσοι μακάο επέστρεψαν στο Ρίο μετά από 200 χρόνια

Αν και οι εικόνες των μακάο είναι παντού στο Ρίο, τα ίδια τα πουλιά είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από την πόλη εδώ και 200 χρόνια, κυρίως λόγω αποψίλωσης των δασών και παράνομου εμπορίου άγριας ζωής.

Σήμερα, βιολόγοι επαναφέρουν σταδιακά το είδος στο εθνικό πάρκο Tijuca στο Ρίο, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά δάση στον κόσμο.

Μέχρι στιγμής έχουν επανενταχθεί τέσσερα πουλιά, τα οποία εκπαιδεύτηκαν ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στη φύση, αφού είχαν διασωθεί από αιχμαλωσία.

Παρότι είναι λίγα, η παρουσία τους γίνεται έντονα αισθητή, με τις φωνές τους να γεμίζουν το δάσος. Στόχος των επιστημόνων, είναι να απελευθερωθούν συνολικά έως και 50 μακάο τα επόμενα χρόνια.





Η επιστροφή της άγριας ζωής στο Ρίο και η σημασία της

Το πρόγραμμα «refaunation» δεν περιορίζεται όμως μόνο στους μακάο.

Από το 2010 έχουν επιστρέψει στο δάσος και άλλα είδη που είχαν εξαφανιστεί, όπως τρωκτικά, χελώνες και μαϊμούδες, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας.

Πολλά φυτά του δάσους εξαρτώνται από τα ζώα για την αναπαραγωγή τους, καθώς αυτά διασπείρουν τους σπόρους.

Οι μακάο, με το ισχυρό τους ράμφος και τη δυνατότητα να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση όχι μόνο του πάρκου, αλλά και άλλων περιοχών.

Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από την προσαρμογή τους στη φύση και από την αποφυγή επαφής με τους ανθρώπους, καθώς η ομορφιά τους τα καθιστά ευάλωτα.

Οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι με τον χρόνο ο ουρανός του Ρίο θα γεμίσει ξανά με τα χαρακτηριστικά μπλε και κίτρινα χρώματα των μακάο.

Περισσότερο από ένα εντυπωσιακό θέαμα, η επιστροφή τους αποτελεί σύμβολο της προσπάθειας για την αποκατάσταση της φύσης και της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

Με πληροφορίες από Guardian