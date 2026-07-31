Βουλγαρία: Ανακαλύφθηκαν λείψανα μαμούθ μετά την υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη

Τα λείψανα ενός ζώου που εκτιμάται ότι πρόκειται για αρχαίο μαμούθ ανακαλύφθηκαν στη βόρεια Βουλγαρία, μετά την υποχώρηση της στάθμης του ποταμού Δούναβη σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Την είδηση μετέδωσε την Τετάρτη το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, επικαλούμενο ιστορικούς.

Τα οστά του ζώου εντοπίστηκαν την Τετάρτη από κάτοικο του χωριού Ριάχοβο, ο οποίος παρατήρησε το ασυνήθιστο εύρημα στην κοίτη του ποταμού. Οι κάτοικοι του χωριού ενημέρωσαν στη συνέχεια ειδικούς από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο της κοντινής πόλης Ρούσε.

The remains of what is believed to be an ancient mammoth have been revealed in northern Bulgaria, after Danube River water levels receded to a record low level, the BTA news agency reported on Wednesday, citing historians. https://t.co/tclXMZhTnI https://t.co/tclXMZhTnI — Reuters Science News (@ReutersScience) July 29, 2026

Ο διευθυντής του μουσείου, Νικολάι Νένοφ, δήλωσε στο BTA ότι οι ειδικοί που έφτασαν στο σημείο αναγνώρισαν μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και πιθανώς ένα πλευρό μαμούθ. Όπως ανέφερε, τα οστά θα απομακρυνθούν την Πέμπτη προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση και η ηλικία του ευρήματος.

«Δεν θα το χαρακτήριζα ως εντυπωσιακή ανακάλυψη, όμως κάθε εύρημα τόσο αρχαίων λειψάνων είναι πολύ σημαντικό για την επιστήμη», δήλωσε ο Νένοφ, προσθέτοντας ότι εδώ και καιρό θεωρείται πως η συγκεκριμένη περιοχή ήταν κάποτε βάλτος, όπου το ζώο πιθανότατα πέθανε πριν από χιλιάδες χρόνια.

Η στάθμη του Δούναβη έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας των παρατεταμένων καυσώνων και της ξηρασίας του φετινού καλοκαιριού, φαινόμενα που έχουν επηρεάσει ποτάμια σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών υδάτινων οδών όπως ο Ρήνος.

Με πληροφορίες από Reuters



