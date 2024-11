Black Friday: Πέντε συμβουλές για αγορές χωρίς σπατάλες 

Τρεις ημέρες πριν το «εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς» και ήδη οι Black Friday προσφορές κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Καθώς οι «σειρήνες» των καταστημάτων μας καλούν και μας δελεάζουν με χιλιάδες προσφορές, είναι πολλές φορές δύσκολο να συγκρατηθούμε και τότε η Black Friday μετατρέπεται σε καταστροφή, οικονομική και οικολογική. Μπορούμε ωστόσο να «προλάβουμε το κακό», αρκεί να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας πέντε συμβουλές για αγορές χωρίς σπατάλες, ώστε και να εξοικονομήσουμε χρήματα και να μην επιβαρύνουμε τον πλανήτη.

Καθώς η Black Friday είναι προ των πυλών, οι αγοραστές ετοιμάζονται να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις ενόψει της εορταστικής περιόδου. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πως στον σύγχρονο κόσμο, ό,τι εξοικονομείται μέσω των εκπτώσεων αντισταθμίζεται από το περιβαλλοντικό κόστος, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί. Η Black Friday άλλωστε θεωρείται μία από τις πιο επιβαρυντικές περιόδους του χρόνου για τον πλανήτη μας.

Εκτιμάται πως στην Αμερική, το 2023, 200,4 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν για ψώνια το πενθήμερο που ξεκινά την Ημέρα των Ευχαριστιών (την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου, ακριβώς πριν την Black Friday) και τελειώνει τη Δευτέρα - τη Cyber Monday.

Black Friday vs Ημέρα Αγοράς του Τίποτα

«Ο ιδιωτικός τομέας ξοδεύει δισεκατομμύρια δολάρια για διαφήμιση και μάρκετινγκ και αυτά τα χρήματα δαπανώνται ολοένα και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Γκάρετ Κλαρκ, υπεύθυνος προγράμματος βιώσιμου τρόπου ζωής στον ΟΗΕ. «Αυτό συνδυάζεται με το ότι οι άνθρωποι δεν παίρνουν πάντα λογικές αποφάσεις».

Οι ειδικοί λένε ότι ο μαζικός καταναλωτισμός που παρατηρείται την περίοδο των γιορτών είναι προϊόν των ανελέητων μηνυμάτων διαφημίσεων από τα brands. Ο «βομβαρδισμός» διαφημιστικών μηνυμάτων συχνά οδηγεί τους καταναλωτές σε αγορές που δεν είναι απαραίτητες και σε δώρα που γρήγορα ξεχνιούνται.

Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να αποφύγετε να αγοράσετε κάτι εντελώς, είπε η Νταϊάνα Ιβάνοβα, λέκτορας στο University of Leeds School of Earth and the Environment. Υπάρχει ήδη το κίνημα για μία Ημέρα Αγοράς του Τίποτα την ίδια ημέρα με τη Black Friday, όπου οι άνθρωποι αντιτίθενται στον καταναλωτισμό και δεσμεύονται να μην αγοράσουν τίποτα.

Black Friday: Πέντε συμβουλές για τις αγορές σας

Αλλά αν εξακολουθείτε να θέλετε να συμμετέχετε στις γιορτινές αγορές ξεκινώντας από τις προσφορές της Black Friday, υπάρχουν ορισμένες πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να είστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και τον προϋπολογισμό σας.

#1 Αγοράστε μόνο ό,τι χρειάζεστε

Είναι η νούμερο ένα συμβουλή πάντα και παντού. Τα brands χρησιμοποιούν τη διαφήμιση για να πείσουν τους καταναλωτές ότι χάνουν προσφορές εάν δεν αγοράσουν κάτι, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να επωφεληθείτε από τη Black Friday είναι να προσέξετε και να αγοράσετε κάτι που ήδη χρειάζεστε. Δημιουργήστε μια λίστα με αυτά που σκοπεύετε να αγοράσετε πριν ξεκινήσετε να ψωνίζετε και μείνετε πιστοί σε αυτήν τη λίστα. Αυτό θα σας βοηθήσει με τις σπατάλες, αλλά και ωφελήσει το περιβάλλον.

Η Ιβάνοβα εξηγεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να σκεφτούν και να κάνουν βασικές ερωτήσεις στον εαυτό τους πριν κάνουν μια αγορά. «Συμβάλλει πράγματι αυτή η αγορά στην ικανοποίηση της ανάγκης μου; Συμβάλλει στην ευημερία μου;» είπε ως παράδειγμα.

#2 Δώρα εμπειριών

Τα δώρα δεν χρειάζεται να έρχονται σε κουτιά. Ένας από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο είναι προσφέροντας στους αγαπημένους σας μια εμπειρία, όχι ένα προϊόν, είπε ο Κλαρκ. Θα μπορούσατε να βγάλτε κάποιον για φαγητό σε ένα εστιατόριο, να του αγοράσετε εισιτήρια για μια ταινία ή ένα μουσείο ή ακόμα και να προγραμματίσετε μια ημερήσια εκδρομή κάπου.

«Το σκεπτικό πίσω από το δώρο είναι να οικοδομήσουμε έναν δεσμό, να ενισχύσουμε μια εμπειρία, να αντικατοπτρίζουμε την αγάπη και τη φροντίδα», είπε ο Κλαρκ. «Ξαφνικά αυτή η εμπειρία είναι εξίσου δυνατή, αν όχι πιο δυνατή, από το να κάνεις δώρα».

#3 Κάντε νωρίς τις αγορές σας

Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά κόστη από τις αγορές προέρχεται από τις εκπομπές των μεταφορών. Σχεδιάστε εκ των προτέρων, ώστε να μην τρέχετε την τελευταία στιγμή και να βασίζεστε στην αποστολή - express για να λάβετε τα προϊόντα σας εγκαίρως. Οι περισσότεροι λιανοπωλητές ξεκίνησαν τις εκπτώσεις πολύ πριν από τη Black Friday, άρα μπορείτε να ξεκινήσετε τις αγορές σας νωρίς.

#4 Αποστολή των αντικειμένων σας μαζί

Εάν πρέπει να παραγγείλετε πολλά είδη, επιλέξτε να τα λάβετε όλα μαζί. Προσπαθήστε να παραγγείλετε τα προϊόντα σας από τον ίδιο λιανοπωλητή για να μην έχετε πολλαπλές ξεχωριστές αποστολές. Πολλές εταιρείες προσφέρουν την επιλογή αποστολής όλων μαζί όταν παραγγέλνετε πολλά αντικείμενα, γεγονός που μπορεί να μειώσει το κόστος μεταφοράς και την απαιτούμενη ποσότητα συσκευασίας.

#5 Επενδύστε σε προϊόντα που διαρκούν

Επωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές ξοδεύοντας σε ένα προϊόν υψηλότερης ποιότητας που είναι πιθανό να διαρκέσει, αντί να αγοράσετε ένα φθηνότερο προϊόν που μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε σύντομα.

«Σκεφτείτε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος», είπε η Λίντα Στεγκ, περιβαλλοντική ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Groningen. «Είναι καλύτερα να αγοράσεις ένα ανθεκτικό προϊόν παρά ένα φθηνό που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από ένα χρόνο». Η απόρριψη του προϊόντος άλλωστε, έχει επίσης αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρόσθεσε η ίδια.



Με πληροφορίες από The Washington Post