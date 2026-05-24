Βιετνάμ: Ο σπάνιος πίθηκος που εξαφανίστηκε από ένα δάσος και εμφανίστηκε σε άλλο

Ένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα είδη πιθήκων στον πλανήτη φαίνεται πως ξανακάνει την εμφάνισή του στο Βιετνάμ, έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες πολλοί επιστήμονες πίστευαν ότι είχε εξαφανιστεί.

Ο λόγος για τον Tonkin snub-nosed monkey, έναν εξαιρετικά σπάνιο πίθηκο με χαρακτηριστική επίπεδη μύτη και γαλάζιους κύκλους γύρω από τα μάτια, ο οποίος ζει αποκλειστικά σε μικρές δασικές περιοχές στα βόρεια του Βιετνάμ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Σύμφωνα με νέα απογραφή της περιβαλλοντικής οργάνωσης, Fauna & Flora, ο πληθυσμός των πιθήκων στο προστατευόμενο δάσος Khau Ca έχει υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια.

Βιετνάμ: Σήμερα εκτιμάται ότι ζουν 160 πίθηκοι

Από περίπου 50 ζώα που είχαν εντοπιστεί το 2002, σήμερα εκτιμάται ότι ζουν εκεί περίπου 160 πίθηκοι, δηλαδή σχεδόν το 80% ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους.

«Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες απογραφές που έχουμε πραγματοποιήσει», δήλωσε ο περιβαλλοντολόγος Canh Xuan Chu, υπεύθυνος του προγράμματος προστασίας του είδους.

Οι πίθηκοι Tonkin θεωρούνταν εξαφανισμένοι για δεκαετίες, κυρίως λόγω του κυνηγιού για παραδοσιακή ιατρική αλλά και για κατανάλωση κρέατος. Το είδος επανεντοπίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και του 1990 σε μικρούς απομονωμένους πληθυσμούς.

Μετά την ανακάλυψη του πληθυσμού στο Khau Ca, δημιουργήθηκαν ειδικές ομάδες προστασίας από κατοίκους της περιοχής, οι οποίες περιπολούν το δάσος, απομακρύνουν παγίδες και καταγγέλλουν παράνομη υλοτομία και κυνήγι.

Βιετνάμ: Πότε έγινε η τελευταία καταγραφή του πιθήκου

Παράλληλα, οργανώσεις προστασίας για τη διατήρηση και συντήρηση της φύσης βοήθησαν τις τοπικές κοινότητες να αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος, ώστε να μειωθεί η εξάρτησή τους από το δάσος.

Η τελευταία καταγραφή πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2025 και θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα. Περισσότερα από 30 άτομα συμμετείχαν στην αποστολή, κατασκηνώνοντας επί 10 ημέρες στο δάσος και χρησιμοποιώντας θερμικά drones, κάμερες παγίδευσης και ειδικούς ακουστικούς αισθητήρες για να εντοπίσουν τα ζώα.

Οι επιστήμονες κατέγραψαν ακόμη και αρκετά νεογέννητα πιθηκάκια, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για το μέλλον του είδους.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι παντού θετική. Σε άλλη περιοχή του βόρειου Βιετνάμ, το Quan Ba, όπου ζούσε ο δεύτερος μεγαλύτερος πληθυσμός του είδους, οι πίθηκοι φαίνεται να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Οι ερευνητές αποδίδουν την καταστροφή κυρίως στην καλλιέργεια κάρδαμου μέσα στα δάση. Για την παραγωγή του μπαχαρικού κόβονται δέντρα και αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον που χρειάζονται οι πίθηκοι για να επιβιώσουν.

Με πληροφορίες από CNN