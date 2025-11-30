Αυστραλία: Ακτιβιστές παραλύουν το μεγαλύτερο λιμάνι άνθρακα στον κόσμο

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετέχουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα στη μεγάλη κινητοποίηση «Rising Tide» στο λιμάνι του Νιούκαστλ της Αυστραλίας, το μεγαλύτερο λιμάνι εξαγωγής άνθρακα παγκοσμίως.

Η δράση ξεκίνησε την Πέμπτη και θα συνεχιστεί έως την Τρίτη, με εκατοντάδες ακτιβιστές να κατεβαίνουν με κανό και καγιάκ στον θαλάσσιο διάδρομο, εμποδίζοντας την είσοδο φορτηγών πλοίων.

Μέχρι την Κυριακή, τρία πλοία είχαν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία, ενώ οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσαν ότι από την έναρξη της κινητοποίησης έχουν γίνει 141 συλλήψεις. Οι 121 ενήλικοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες βάσει της ποινικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα. Δεκαοκτώ ανήλικοι οδηγήθηκαν σε διαδικασίες του Young Offenders Act.

Την Κυριακή, τρία μέλη της Greenpeace Australia Pacific προσδέθηκαν στην άγκυρα και στα πλευρικά τοιχώματα φορτηγού πλοίου. Η μία ακτιβίστρια αποχώρησε νωρίς λόγω επιδείνωσης του καιρού, ενώ οι άλλες δύο παρέμειναν κρεμασμένες επτά ώρες προτού συλληφθούν. Η οργάνωση ανέφερε πως μέχρι το βράδυ της Κυριακής δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Οι ακτιβίστριες άνοιξαν πανό με το σύνθημα «Phase out coal and gas» και έγραψαν «Timeline now!» στο πλοίο.

Η γιατρός και ακτιβίστρια Ελέν Ο’Ντόνελ δήλωσε ότι η δράση στέλνει μήνυμα στην αυστραλιανή κυβέρνηση πως «αν δεν δράσουν οι ηγέτες, θα δράσουν οι πολίτες». Όπως είπε, η Αυστραλία παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας ορυκτών καυσίμων στον κόσμο και κάθε φορτίο άνθρακα από το Νιούκαστλ «οδηγεί σε πιο καταστροφικές πυρκαγιές, πλημμύρες και κυκλώνες».

Αυστραλία: Πολυήμερη αναστάτωση στο λιμάνι του Νιούκαστλ

Οι κινητοποιήσεις επηρέασαν σημαντικά τη λειτουργία του λιμανιού. Η Λιμενική Αρχή της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι την Κυριακή τέσσερις προγραμματισμένες κινήσεις πλοίων δεν έγιναν. Από αυτές, οι δύο αφορούσαν πλοία που δεν μετέφεραν άνθρακα. Ένα από αυτά τελικά μετακινήθηκε με ασφάλεια αργότερα το απόγευμα. Η αρχή υπογράμμισε ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συνεργασία με την αστυνομία, η οποία είχε διακόψει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα πριν την επαναφέρει στις 16:00.

Το Σάββατο οι διαδηλωτές είχαν εμποδίσει την είσοδο ακόμη ενός πλοίου. Η αστυνομία συνέλαβε έντεκα άτομα που παραβίασαν την ειδική ζώνη αποκλεισμού στην είσοδο του λιμανιού. Η ζώνη, που είχε εγκριθεί από τον υπουργό Μεταφορών της πολιτείας, ισχύει έως το πρωί της Δευτέρας και σημειώνεται με πλωτούς σηματοδότες. Όσοι την παραβιάζουν κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 1.100 δολάρια Αυστραλίας, ενώ ορισμένοι έχουν ήδη κατηγορηθεί με βάση αυστηρότερους νόμους κατά των διαδηλώσεων που προβλέπουν ποινές έως δύο χρόνια φυλάκισης.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται οι πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο επικεφαλής για το κλίμα και την ενέργεια της Greenpeace Australia Pacific, Τζο Ραφαλόβιτς, επέκρινε την κυβέρνηση Άλμπανιζι για τη συνέχιση της έγκρισης νέων έργων άνθρακα και φυσικού αερίου. Υπενθύμισε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες η Αυστραλία υπέγραψε στη Βραζιλία τη Διακήρυξη του Μπελέμ, αναγνωρίζοντας πως ο στόχος για περιορισμό της υπερθέρμανσης στον 1,5°C «δεν συμβαδίζει με νέα ορυκτά καύσιμα».

Στην ανακοίνωσή της, η Rising Tide κάλεσε την κυβέρνηση να ακυρώσει όλα τα νέα έργα εξόρυξης, να επιβάλει φόρο 78% στα υπερκέρδη των εξαγωγών ορυκτών καυσίμων, να χρηματοδοτήσει την ενεργειακή μετάβαση και να τερματίσει τις εξαγωγές άνθρακα από το Νιούκαστλ έως το 2030.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης νέα περιστατικά κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Το πρωί, πλοιάριο της αστυνομίας επιχείρησε να σταματήσει μια μικρή βάρκα που είχε εισέλθει στη ζώνη αποκλεισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν η οδηγία δεν τηρήθηκε, ακολούθησε καταδίωξη με τζετ-σκι. Η βάρκα συγκρούστηκε με το υπηρεσιακό όχημα και η γυναίκα που επέβαινε σε αυτήν συνελήφθη. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Παρά τις κινητοποιήσεις, την ίδια ημέρα επτά πλοία κατάφεραν να κινηθούν μέσω του λιμανιού, σύμφωνα με τις αρχές.

