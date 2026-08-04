Αρνητικό ρεκόρ στη νότια Αγγλία: Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός μήνας εδώ και σχεδόν 200 χρόνια

Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός μήνας στη νότια Αγγλία από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή μετεωρολογικών στοιχείων, πριν από σχεδόν 200 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office).

Η Αγγλία και η Ουαλία κατέγραψαν επίσης, σε προσωρινά στοιχεία, τον πιο ξηρό Ιούλιο από την έναρξη των καταγραφών το 1836. Παράλληλα, η Ουαλία ισοφάρισε τον θερμότερο Ιούλιο που έχει καταγραφεί ποτέ ως προς τη μέση θερμοκρασία, ενώ η Αγγλία κατέγραψε τον δεύτερο θερμότερο Ιούλιο στο ιστορικό των μετρήσεών της.

Ρεκόρ ζέστης στην Αγγλία φέτος

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι οι «αξιοσημείωτες συνθήκες» φέτος σημειώθηκαν στο πλαίσιο ενός καλοκαιριού που χαρακτηρίστηκε από πολλαπλά ρεκόρ ζέστης.

Οι καύσωνες έχουν γίνει εντονότεροι και εμφανίζονται συχνότερα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης που προκαλείται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Το κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου ήταν το πιο έντονο και εκτεταμένο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο Ιούλιος ήταν επίσης ο έκτος συνεχόμενος μήνας του 2026 με μέσες θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ μέχρι στιγμής μόνο ο Ιανουάριος κατέγραψε μέση θερμοκρασία χαμηλότερη από τον μέσο όρο.

Με πληροφορίες από The Guardian