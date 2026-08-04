Αρκτούρος: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αρκούδες υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική ωοθηκεκτομή

Μία πρωτοποριακή κτηνιατρική επέμβαση για τη βελτίωση της ευζωίας, της συμβίωσης και της σωματικής κατάστασης δύο θηλυκών αρκούδων πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Η Μάσα και η Τζώρτζια φιλοξενούνται στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο Νυμφαίο και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης, η απόφαση για την επέμβαση πάρθηκε με αφορμή την αυξημένη ένταση που παρατηρούσαν οι φροντιστές ανάμεσα στις δύο αρκούδες κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Εκτός από τη μεταξύ τους σχέση, η ένταση προκαλούσε στρες και επιβάρυνε τη σωματική κατάσταση των ζώων, με τραυματισμούς και ενδείξεις έντονης αναστάτωσης.

Με στόχο τον περιορισμό των εντάσεων να περιοριστούν ανάμεσα στη Μάσα και την Τζώρτζια κατά την περίοδο αναπαραγωγής και της βελτίωσης της ευζωία, της συμβίωσης και της σωματικής τους κατάσταση, η ομάδα περίθαλψης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ αναζήτησε την καλύτερη δυνατή λύση μέσα από το ευρωπαϊκό δίκτυο European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries (EARS), στο οποίο συμμετέχει ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.

Η επέμβαση στις αρκούδες

Κατόπιν διαβουλεύσεων με ειδικούς για το θέμα, αποφασίστηκε η στείρωση της Μάσα και της Τζώρτζια μέσω λαπαροσκοπικής ωοθηκεκτομής.

Με τη λαπαροσκοπική μέθοδο προκαλούνται πολύ μικρότερες τομές συγκριτικά με εκείνες ενός ανοικτού χειρουργείου, περιορίζοντας έτσι το χειρουργικό τραύμα και το μετεγχειρητικό στρες στα ζώα.

Τις επεμβάσεις πραγματοποίησε ο Dr Marc Gölkel, εξειδικευμένος κτηνίατρος άγριων ζώων με πολυετή διεθνή εμπειρία στη φροντίδα και τη χειρουργική αντιμετώπιση άγριων ζώων και αρκούδων. Για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων, η EICKEMEYER διέθεσε δωρεάν τον απαραίτητο κτηνιατρικό εξοπλισμό.

Όπως συμβαίνει σε κάθε πρωτοποριακή κτηνιατρική παρέμβαση, τα αποτελέσματα χρειάζονται χρόνο και προσεκτική παρακολούθηση. Οι πρώτες ενδείξεις ενδέχεται να καταγραφούν μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ πληρέστερη εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί κατά την επόμενη περίοδο αναπαραγωγής.

Η εξέλιξη της Μάσα και της Τζώρτζια θα παρακολουθείται συστηματικά από ομάδα ειδικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ