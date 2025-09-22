Αριθμός - ρεκόρ γεννήσεων Μαυρόγυπα στο Δάσος της Δαδιάς

Ελπιδοφόρα τα τελευταία στοιχεία από τα ζευγαρώματα και τις γεννήσεις αυγών Μαυρόγυπα στο Δάσος της Δαδιάς, αφού γεννήθηκαν και επιβίωσαν 27 νεοσσοί.

Σε δελτίο Τύπου του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), αναφέρονται τα στοιχεία γεννήσεων, που περιγράφονται ως αριθμός - ρεκόρ, μιας και σημειώθηκε σημαντική αύξηση από τις καταγραφές των προηγούμενων ετών.

Μία από τις τεχνητές φωλιές για Μαυρόγυπες που τοποθέτησε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, Φωτο: Αρχείο Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς

Αναλυτικά, το δελτίο Τύπου του ΟΦΥΠΕΚΑ αναφέρει:

Με την γέννηση και επιβίωση 27 νεοσσών Μαυρόγυπα ολοκληρώθηκε η αναπαραγωγική περίοδος του είδους στο Δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) φέτος φώλιασαν και έκαναν αυγά στην περιοχή 47 ζευγάρια, αριθμός-ρεκόρ για την περιοχή. Από τα πουλιά που γεννήθηκαν, πέταξαν 27 νεοσσοί. Το ποσοστό αναπαραγωγικής επιτυχίας είναι το σύνηθες για την περιοχή, δεδομένου ότι κάποια αυγά δεν εκκολάπτονται ή κάποιοι νεοσσοί δεν επιβιώνουν, κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών ή θήρευσης από κορακοειδή.

Μαυρόγυπες στο Δάσος Δαδιά, Φωτό: Πέτρος Μπαμπάκας, Αρχείο Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς

Αξίζει να σημειωθεί πως, πέρυσι, κατά την πρώτη αναπαραγωγική περίοδο μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο, είχαν καταγραφεί 38 ζευγάρια, ενώ πριν από την πυρκαγιά του 2023, ο μέγιστος αριθμός που είχε καταγραφεί ήταν 36 ζευγάρια, το 2021 και το 2023. Φέτος καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αναπαραγόμενος πληθυσμός των τελευταίων τριάντα ετών, από τότε που ξεκίνησε η συστηματική παρακολούθηση του είδους.

Η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του είδους οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις μακροχρόνιες προσπάθειες διατήρησης που υλοποιούνται στην περιοχή. Αυτές περιλαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της θνησιμότητας από ανθρωπογενή αίτια, την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας τροφής και τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων του, ενώ επίσης αντίστοιχες προσπάθειες ενίσχυσης του πληθυσμού γίνονται στην γειτονική Βουλγαρία.

Μέτρα προστασίας

Το προσεχές διάστημα θα γίνει παγίδευση πουλιών -μεταξύ άλλων και νεαρών πουλιών που γεννήθηκαν φέτος-, προκειμένου να τους τοποθετηθούν πομποί για την αποτελεσματικότερη παρακολούθησή τους. Παράλληλα, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει στην εγκατάσταση επιπλέον είκοσι τεχνητών φωλιών για τον Μαυρόγυπα, στο πλαίσιο του LIFE Rhodope Vulture. Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την πυρκαγιά είχαν τοποθετηθεί 15 τεχνητές φωλιές, ώστε να υποκατασταθούν οι θέσεις φωλεοποίησης που καταστράφηκαν, αλλά και όσες αναμένεται να χαθούν σταδιακά, με την κατάρρευση των καμμένων δέντρων.

