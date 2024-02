Από τη Νέα Υόρκη ως τη Φλόριντα η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ βυθίζεται

Δεκατέσσερις από τις πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται στα παράλια της Ανατολικής Ακτής, στον Ατλαντικό Ωκεανό και απειλούνται με βύθιση.

Μεταξύ αυτών η Νέα Υόρκη, η Βιρτζίνια, το Μέριλαντ και η Φλόριντα. Το μέλλον για κάποιες από αυτές τις πολιτείες ή για πόλεις όπως το Μαϊάμι και η Βαλτιμόρη, προβλέπεται δυσοίωνο καθώς αναμένεται άνοδος της στάθμης της θάλασσας και παράλληλα καθίζηση του εδάφους στον ωκεανό τα προσεχή έτη, πράγμα που θα προκαλέσει βύθιση.

Πρόσφατες εικόνες της NASA καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος της βύθισης ενώ ομάδα επιστημόνων του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Βιρτζίνια πραγματοποίησε σχετική μελέτη σε συνεργασία με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τη NASA.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σε Νέα Υόρκη, Βαλτιμόρη και στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια έχουν κατασκευαστεί κτήρια σε εδάφη στα οποία παρατηρήθηκε σταδιακή βύθιση του εδάφους 1 με 2 χιλιοστά ετησίως από το 2007 μέχρι το 2020. Δυστυχώς υπάρχουν πολιτείες στην Ανατολική Ακτή που η βύθιση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι, στο Ντέλαγουερ, στο Μέριλαντ, στη Νότια Καρολίνα και στη Τζόρτζια η καθίζηση του εδάφους είναι διπλάσια ή και τριπλάσια από 1 ή 2 χιλιοστά ετησίως.

Οι υπό βύθιση περιοχές της ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (φωτ.: NASA)

Η εφημερίδα The New York Times κυκλοφόρησε άρθρο υπό τον τίτλο «Η Ανατολική Ακτή βυθίζεται». Το δημοσίευμα αναφέρει ως κύρια αιτία της καθίζησης του εδάφους στον ωκεανό την υπεράντληση των υπογείων υδάτων, η οποία γίνεται για την εύρεση πόσιμου νερού, για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων και για βιομηχανική χρήση. Στη σχετική μελέτη τονίζεται πως η κλιματική αλλαγή, η πυκνότητα του πληθυσμού και η παρουσία μεγάλων κτιριακών υποδομών συμβάλλουν τα μέγιστα στην αργή αλλά σταθερή βύθιση των πόλεων κατά μήκος του Ατλαντικού ωκεανού. Το άρθρο της New York Times συνοδεύεται από χάρτες που δείχνουν πως η Βοστώνη βυθίζεται κατά 3.8 εκατοστά ανά δεκαετία και συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες περιοχές της Ανατολικής Ακτής. Σημειώνεται ότι η Βοστώνη έχει χτιστεί πάνω σε ελώδη περιοχή γεγονός που ίσως μπορεί να εξηγήσει την «ταχεία» βύθιση σε σύγκριση με άλλες πόλεις της Ανατολικής Ακτής.

Περιοχές σε Νέα Υόρκη και Λονγκ Άιλαντ βυθίζονται πάνω από 3 εκατοστά ανά δεκαετία ενώ το Ατλάντικ Σίτι παρουσιάζει καθίζηση 4 εκατοστά ανά δεκαετία με το άρθρο να επισημαίνει πως η υπεράντληση υπόγειων υδάτων στην πόλη ευθύνεται για την βύθιση. Στο Μέριλαντ αρκετές περιοχές βυθίζονται πάνω από 10 εκατοστά ανά δεκαετία ενώ παράλληλα άλλες "υψώνονται". Οι υψομετρικές διαφορές σε παρακείμενα εδάφη στην ίδια πόλη θέτουν σε κίνδυνο τις κτιριακές υποδομές.

Στο Χάμπτον Ρόουντς, όπου η καθίζηση είναι 2 εκατοστά ανά δεκαετία, οι αρμόδιες Αρχές προσπαθούν με άντληση των υπόγειων επεξεργασμένων υδάτων να μειώσουν την βύθιση της πόλης. Περιοχές στο Μαϊάμι βυθίζονται περίπου 1.5 εκ. ανά δεκαετία με την περιοχή να είναι ευάλωτη σε πλημμύρες εξαιτίας των τροπικών καταιγίδων. Αν και ο μέσος όρος καθίζησης του εδάφους στη θαλασσα παγκοσμίως είναι 3.3 χιλιοστά ετησίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η μελέτη δείχνει πως κάποιες περιοχές στον πλανήτη, όπως είναι η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, είναι πιο ευάλωτες.

Το 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ ζει στις πολιτείες της Ανατολικής Ακτής που βυθίζονται

«Η μελέτη κατέδειξε πως τα ποσοστά της καθίζησης του εδάφους κατά 2 χιλιοστά ετησίως επηρεάζουν τις ζωές περίπου 2.1 εκατ. πολιτών, 867.000 κατασκευές και σημαντικά έργα υποδομής κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής.

Αυτός ο κίνδυνος αποτελεί μέγιστη απειλή για μητροπολιτικές πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη και το Νόρφολκ στη Βιρτζίνια, των οποίων ο πληθυσμός "διασταυρώνεται" με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας», αναφέρει για την μελέτη η επιστημονική εφημερίδα PNAS Nexus, η οποία δημοσιεύει υψηλής ποιότητας μελέτες από όλα τα επιστημονικά πεδία και χρηματοδοτείται από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ.

Η ίδια εφημερίδα υπογραμμίζει σε άρθρο υπό τον τίτλο «αργά αλλά σταθερά» πως οι κοινότητες και οι υποδομές στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ απειλούνται με βύθιση του εδάφους στη θάλασσα ενώ τονίζει ότι για τον έλεγχο της κατάστασης απαιτείται στρατηγική με έμφαση στη λήψη προληπτικών μέτρων για περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στη μελέτη με επικεφαλής τον Leonard Ohenhen έδωσαν στη δημοσιότητα ψηφιακούς χάρτες που βασίζονται σε φωτογραφίες από δορυφόρο. Στους χάρτες απεικονίζονται οι περιοχές που απειλούνται με βύθιση αλλά και οι κτιριακές υποδομές που επηρεάζονται από την καθίζηση του εδάφους στη θάλασσα. Μεταξύ αυτών είναι το διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη, το αεροδρόμιο LaGuardia, το κέντρο της Νέας Υόρκης και το Λονγκ Άιλαντ, σιδηροδρομικοί σταθμοί της πόλης και μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι.

Στα αριστερά χάρτης με τις περιοχές βύθισης της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Δεξιά επάνω περιοχές της Βιρτζίνια και δεξιά κάτω το αεροδρόμιο John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη. Οι κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές σε αυτούς τους χάρτες υποδηλώνουν περιοχές βύθισης (φωτ.: Virginia Tech)

Τα ευρήματα των ερευνητών της μελέτης αποκάλυψαν πως ενώ η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, τα εδάφη στην άκρη του ωκεανού βυθίζονται σταδιακά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμύρες και θέτει σε κίνδυνο τις κτιριακές υποδομές. Αυτός ο ρυθμός καθίζησης του εδάφους στον ωκεανό είναι πολύ ταχύτερος από την παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία απειλεί τα αστικά κέντρα που βρίσκονται κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής. Υπογραμμίζεται πως περίπου το 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ ζει στις πολιτείες της Ανατολικής Ακτής.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της PNAS Nexus, η κλιματική αλλαγή έχει άμεσο αντίκτυπο στην βύθιση των παράκτιων μεγαλουπόλεων στις ΗΠΑ. Η μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού και υποδομών στις παράκτιες μεγαλουπόλεις σε συνδυασμό με την καθίζηση του εδάφους στη θάλασσα αναμένεται στο μέλλον να δημιουργήσει ευάλωτες κοινότητες, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά στις παράκτιες περιοχές παγκοσμίως, τονίζει η επιστημονική εφημερίδα.

Αύξηση των ατυχημάτων εξαιτίας της βύθισης του εδάφους στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ

Σε έκθεση αξιολόγησης που διενήργησε το 2021 η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών αναφέρεται πως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% οι δρόμοι στις ΗΠΑ βρίσκονται σε κακή ή μέτρια κατάσταση. Ίδια είναι η αξιολόγηση και για γέφυρες, αεροδρόμια και υποδομές σχετικές με τα ύδατα. Το Σώμα Μηχανικών του Στρατού, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την συντήρηση παλαιών φραγμάτων και παράλληλα εμπλέκεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων έργων για την προστασία των παράκτιων περιοχών, υποστηρίζει πως οι αυξανόμενες καταστροφές των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει στην κατασκευή μεγάλου αριθμού έργων ανθεκτικότητας.

«Είναι σίγουρο πως έχουμε παρατηρήσει αυξανόμενο αριθμό ατυχημάτων τα οποία σχετίζονται με την καθίζηση καθώς αυτή (η βύθιση του εδάφους) συνδέεται με τις πλημμύρες των τελευταίων δέκα ετών ή ακόμα και περισσότερων», δήλωσε στην New York Times η Σάντι Χερτζ, διευθύντρια στο Γραφείο για την Κλιματική Αλλαγή του Τμήματος Μεταφορών στο Μέριλαντ. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του περασμένου έτους, στο Μέριλαντ η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να αυξηθεί κατά 76,2 εκ. μέχρι το 2.100. Η πολιτεία του Μέριλαντ θα λάβει 107 εκατ. δολάρια από το συνολικό ποσό των 7.3 δισ. δολαρίων που η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα χορηγήσει στις πολιτείες ώστε να βελτιώσουν την κλιματική ανθεκτικότητα στα συστήματα των μέσων μεταφοράς μέσω του δικομματικού νόμου για τις υποδομές που ψηφίστηκε το 2021. Επιπροσθέτως οι παράκτιες πολιτείες θα λάβουν συνολική επιχορήγηση ύψους 2.6 δισ. δολάρια σε βάθος πενταετίας, ώστε να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.